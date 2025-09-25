Diário do Nordeste
Bancada cearense envia pedido de apoio da Força Nacional para eleição em Santa Quitéria

O prefeito eleito na cidade, Braguinha, foi cassado por envolvimento com facção criminosa, que interferiu na campanha eleitoral de 2024

luana.barros@svm.com.br
Policiais da Força Nacional usam uniformes camuflados em tons de cinza e coletes pretos com a identificação
Legenda: Bancada cearense envia ofício ao Ministério da Justiça e Segurança solicitando apoio da Força Nacional nas eleições de Santa Quitéria
Foto: Daiane Mendonça / SECOM RO

A bancada cearense no Congresso Nacional solicitou, em ofício enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa quarta-feira (24), o reforço da Força Nacional na segurança durante a campanha eleitoral em Santa Quitéria. Os eleitores da cidade irão voltar às urnas no dia 26 de outubro para a eleição suplementar para a Prefeitura, após a cassação do prefeito eleito em 2024, Braguinha (PSB). 

Ele foi condenado por envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. O grupo teria auxiliado nas práticas de compra de votos, inclusive, com a doação de entorpecentes a potenciais eleitores. A facção teria ainda feito ameaças a adversários políticos e seus apoiadores, segundo as investigações. 

O documento, enviado ao ministro Ricardo Lewandowski, é assinado pelo coordenador da bancada cearense, Domingos Neto (PSD), e pelo vice Luiz Gastão (PSD). O senador Cid Gomes (PSB) também assina o ofício. 

"Frente ao possível ambiente eleitoral fragilizado, a presença da Força Nacional de Segurança se mostra vital. O objetivo seria assegurar a livre manifestação da vontade popular, proteger os eleitores e candidatos, garantindo a legitimidade e transparência do processo eleitoral", diz o oficio. 

Julgamento de prefeito detalha interferência do Comando Vermelho na eleição de Santa Quitéria (CE)

A solicitação da bancada cearense reforça o pedido de envio de tropas federais para Santa Quitéria feito pela Justiça Eleitoral. A requisição partiu da 54ª Zona Eleitoral, responsável pela região, e foi aprovada por unanimidade, na terça-feira (23), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). 

Agora, a análise do pedido será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, se aprovada, será encaminhada ao governo federal. Além disso, a presidente da Corte estadual, Maria Iraneide Moura Silva. também teve um encontro com o governador Elmano de Freitas (PT) para falar sobre a garantia da segurança em Santa Quitéria.

"Entrei em contato extraoficialmente com a excelência governador Elmano de Freitas, que já adiantou a sua anuência para a requisição das Forças Armadas", disse em sessão da última terça-feira. 

Candidatos e campanha eleitoral em Santa Quitéria

A campanha eleitoral em Santa Quitéria começou nessa quarta-feira, dia 24 de setembro. No fim de semana anterior, foram escolhidos os três candidatos que irão disputar a Prefeitura da cidade. 

São eles: 

  • Cândida Figueiredo (União): ex-primeira-dama, ex-deputada e membro da oposição;
  • Joel Barroso (PSB): presidente da Câmara Municipal, prefeito interino de Santa Quitéria e filho de Braguinha;
  • Lígia Protásio (PT): ex-vice-prefeita, ex-prefeita interina e desafeto de Braguinha.

O vice-coordenador da bancada cearense criticou, sem citar nomes, o apoio a candidatura de Joel Barroso, filho do prefeito cassado, Braguinha, acusado de receber ajuda da facção criminosa Comando Vermelho (CV) para a prática de compra de votos e ameaças contra candidatos e eleitores durante a campanha de 2024. 

"Não podemos permitir que o crime organizado volte a decidir os rumos de uma cidade pela força do medo, da coação. (...) Estranhasse que mesmo com a comprovação da justiça ainda existam partidos que concedem legendas e permitam que essa prática perdure no Município", disse.

Joel Barroso é candidato pelo PSB, mesma sigla do senador Cid Gomes, que também assina o ofício de solicitação do apoio da Força Nacional para a disputa eleitoral em Santa Quitéria. 

O PontoPoder acionou o Ministério da Justiça e Segurança Pública para saber se a pasta recebeu o ofício e se há uma perspectiva de envio das tropas federais. Quando houver uma resposta, a reportagem será atualizada.








