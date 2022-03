Arthur do Val deixa o MBL após falas machistas sobre mulheres da Ucrânia: 'erro só meu'

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), também conhecido como "Mamãe Falei", anunciou que irá sair do Movimento Brasil Livre (MBL). O parlamentar disse, nesta terça-feira (8,) que não quer o sofrimento das pessoas por um erro dele, em referências às suas falas machistas sobre mulheres ucranianas. A declaração está em matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo.

"Sim, eu vou fazer isso. E eles não sabem. Estou te falando agora. Não é justo que essas pessoas sofram a consequência de um erro só meu", respondeu Arthur do Val ao ser questionado se cogitaria deixar o MBL.

Em seguida, ele não confira se irá sair de vez ou apenas se afastar por um tempo. "Eu não sei. Eu só quero me afastar, eu só quero que as pessoas não sofram as consequências do que eu fiz".

Polêmica

Arthur do Val gravou um áudio afirmando que as ucranianas "são fáceis, porque são pobres". Ele estava no país sob a justificativa de auxiliar a resistência local contra a invasão russa.

As mensagens de cunho machista e misógino feitas pelo deputado circulam nas redes sociais desde a noite de sexta-feira (4) e teriam sido enviadas a integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

“São fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’. É inacreditável a facilidade. Essas 'minas' em São Paulo você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas", diz o áudio.

De volta ao Brasil no sábado (5), o parlamentar reconheceu que o comentário "foi um erro, num momento de empolgação". Arthur admitiu aos jornalistas que suas falas na Ucrânia tiveram "tom jocoso e informal" e que ele não teria tido "tempo para fazer nada", nem mesmo tomar banho.