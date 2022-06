Após Sarto judicializar venda da Lubnor, Câmara articula ações contra privatização da refinaria

Após o prefeito José Sarto (PDT) anunciar que vai acionar a Justiça pela venda da refinaria Lubnor pela Petrobrás, os vereadores de Fortaleza iniciam, nesta quinta-feira (2) a formação de uma comissão para visitar a unidade que, tendo 30% do terreno pertencente à Prefeitura, passa por uma processo de privatização. A gestão alega que não houve pedido de autorização para a transação.

A iniciativa de formar um grupo de parlamentares para visitar a refinaria é do vereador líder do governo Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT). Na quarta-feira (1°), ele anunciou que a bancada do PDT também viabiliza uma audiência pública para convocar os representantes da empresa a prestar esclarecimentos na Casa.

"Nós vamos fazer o possível para barrar essa privatização. A Lubnor é uma empresa importantíssima para o cearense e para o Nordeste. Na hora que essa empresa for privatizada, no mínimo o preço do asfalto vai subir muito", justificou Gardel Rolim.

Venda da Lubnor

A Petrobras assinou, ainda na quarta-feira (25), um contrato com a Grepar Participações no Ceará para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e seus ativos logísticos associados. O valor total da venda é de US$ 34 milhões.

A empresa possui capacidade de processamento autorizada de 10,4 mil barris/dia, é uma das líderes nacionais em produção de asfalto e a única unidade de refino no País a produzir lubrificantes naftênicos.

A parte do terreno foi cedida à estatal há 50 anos, "tendo em vista o interesse público, o desenvolvimento da nossa indústria e da nossa economia".

Também na sessão da quarta-feira, o vereador Ronivaldo Maia (PT) tratou do assunto e também se posicionou ontrário à venda da refinaria Lubnor.

" A Prefeitura e a Câmara Municipal de Fortaleza têm um papel muito importante nesse processo de recuperação do patrimônio do povo de Fortaleza. Vamos resistir a essa privatização pois isso vai de encontro aos interesses do Brasil”, relatou Ronivaldo.