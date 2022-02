Após quatro meses, Chiquinho Feitosa deixa cargo de senador; Tasso reassume em março

Após cerca de 120 dias no mandato de senador pelo Ceará, Chiquinho Feitosa (DEM) deixa o cargo nesta sexta-feira (25), depois de quatro meses atuando em Brasília. Na primeira semana de março reassume o títular da vaga, senador Tasso Jereissati (PSDB), que havia tirado licença em 15 de outubro do ano passado.

A posse de Chiquinho Feitosa, no dia 3 de novembro, chamou atenção pela quantidade de autoridades presentes. Participaram da solenidade os ministros Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Humberto Martins e Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de diversos políticos cearenses.

Através das redes sociais, o senador em exercício publicou, nesta sexta-feira (25), foto junto à equipe de apoio em Brasília. Chiquinho foi auxiliado pelo mesmo pessoal do mandato do senador Tasso Jereissati.

"Competentes, gentis, atenciosos. Essa é a equipe de assessores do gabinete do senador Tasso Jereissati e que nestes meses esteve ao meu inteiro dispor para funções parlamentares", escreveu.

Disputa pelo União Brasil

A chegada de Chiquinho Feitosa ao Senado aconteceu durante período em que o senador Tasso Jereissati estava engajado na campanha pelo então pré-candidato do PSDB a presidente Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, durante as prévias do partido.

O impacto da mudança, porém, não foi só para o PSDB. O mandato de senador fortaleceu Chiquinho como articulador do DEM, partido do qual era presidente no Ceará, aliado da base governista. No início deste mês, DEM e PSL se fundiram, formando o União Brasil, partido que está em disputa, no Estado, entre base e oposição.