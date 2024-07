Após organizadas do Ceará participarem da convenção de Sarto, presidente diz que TOC é ‘apartidária’

Integrantes de ao menos duas torcidas organizadas do Ceará Sporting Club participaram da convenção do PDT, no último domingo (28), em Fortaleza. Alguns membros da Torcida Organizada do Ceará (TOC) — antiga Cearamor — e da Torcida Cervejeiros Alvinegros acompanharam a chegada de José Sarto (PDT) no evento que oficializou sua candidatura à reeleição. O grupo e outros apoiadores do prefeito entoaram cânticos como “uh, terror, Sarto é Cearamor". Em nota, a presidência da TOC disse que a entidade é “apartidária” e reforçou o veto ao uso da entidade para fins eleitorais.

A disputa deste ano pela Prefeitura da Capital envolve um pano de fundo futebolístico, já que um dos adversários de Sarto será Evandro Leitão (PT), ex-presidente do clube. Mas, considerando dirigentes e ex-dirigentes alvinegros, Sarto não está desassistido. O presidente nacional interino do PDT é o deputado federal André Figueiredo (PDT), ex-presidente do Conselho Deliberativo do Ceará.

Inclusive, foi Figueiredo quem saudou os torcedores da "Cearamor" — e do Fortaleza — que compareceram para apoiar Sarto.

“Muitos colocam que a torcida ‘A’ vai com o candidato ‘B’, que a torcida ‘B’ vai com o candidato ‘A’. Aqui, eu vi os meus queridos companheiros da Cearamor, que estavam ali, assim como a torcida do Fortaleza” André Figueiredo (PDT) Presidente nacional interino do PDT

Diante dos gritos dos tricolores, o parlamentar ainda brincou.

“Também não é assim, não, vocês estão melhores que a gente, mas não é assim, a torcida do Ceará também é grande, vamos sair dessa fase. Na campanha, não tem Ceará, não tem Fortaleza, tem a vontade de fazer com que nossa Capital avance cada vez mais”, completou o político.

Apoio alvinegro

Vereadores pedetistas compartilharam vídeos de integrantes da TOC com camisetas das regiões “Leste” e “Oeste” se deslocando pelas ruas da Capital rumo à convenção. Os perfis nas redes sociais dessas alas da torcida, assim como a da região Sul, também fizeram publicações em prol de Sarto. Outra torcida que apareceu na convenção foi a do Cervejeiros Alvinegros, com menor número de integrantes.

Em entrevista ao PontoPoder, Jeysivan Carlos dos Santos, o “Jey”, presidente da TOC, ressaltou que a torcida “adota uma postura apartidária”, permitindo que os bairros realizem campanhas políticas conforme desejarem.

“No entanto, é estritamente proibido o uso do nosso símbolo ou nome em qualquer atividade política”, informou.

A reportagem não conseguiu localizar o presidente da Cervejeiros Alvinegros.