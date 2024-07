Após morte de Edson Veriato, vice-prefeito de Potengi toma posse em definitivo na Prefeitura

O vazio deixado no Executivo de Potengi, após a morte de Edson Veriato (PT), em decorrência de um câncer, foi preenchido nesse domingo (14). O então vice-prefeito Humberto dos Barreiros (PP) foi empossado prefeito em cerimônia rápida na Câmara Municipal, mesmo local que, horas antes, recebeu o corpo de Veriato para velório e cortejo pela cidade.

"Neste momento de luto, informo três coisas que posso garantir nesta nova jornada que me foi delegada: compromisso, fidelidade e atenção pelos mais necessitados. Ao mesmo tempo, três coisas também peço a este município: união, apoio e confiança", disse Humberto durante a solenidade.

Aliados em 2020, os gestores romperam politicamente logo nos primeiros meses de mandato, tanto é que a decisão de seguir caminhos distintos nas eleições deste ano estava consolidada há, pelo menos, um ano. Veriato havia desistido de tentar um segundo mandato e decidido apoiar o advogado Luã Almino (PT) na disputa. Já Humberto definiu que comporia chapa encabeçada pelo empresário Salviano Alencar (PDT) ao Executivo.

Edson Veriato

Edson Veriato faleceu no último sábado (13), aos 38 anos, em decorrência de um câncer de estômago. Ele foi o primeiro prefeito eleito pelo Psol no Ceará, com quase 59% dos votos, no último pleito municipal. À época, ele ficou conhecido por não ter paletó para a cerimônia de posse.

Um ano após o início do mandato, Edson trocou de sigla e se filiou ao Partido dos Trabalhadores, em janeiro de 2022. Antes agricultor, radialista e ativista comunitário, atualmente Edson era estudante de Direito.

Em maio, quando completou 38 anos, ele relembrou sua condição de saúde. Nos últimos dois meses, ele aparecia em postagens utilizando máscaras descartáveis e visivelmente mais magro. "Essa doença trouxe novas dificuldades, mas também reafirmou meu compromisso com a vida e com aqueles que amo. Cada dia é uma nova oportunidade de lutar, não apenas por mim, mas por minha família e por Potengi", disse.

O seu velório seguiu pela manhã de domingo (14), com cortejo pela cidade e missa na Igreja Matriz de Potengi. Participaram da despedida familiares, amigos do gestor e políticos. Edson deixa a esposa, Claudiana Veriato, e as filhas Sophia e Maria Elis.