Despedida de prefeito de Potengi, no Ceará, tem cortejo pela cidade e missa com lideranças políticas

O velório do prefeito de Potengi, Edson Veriato da Silva (PT), que morreu no sábado (13), aconteceu neste domingo (14), com cortejo pela cidade e missa na cidade da região do Cariri. Participaram da despedida familiares, amigos do gestor e políticos.

Edson Veriato morreu aos 38 anos, devido a complicações de um câncer de estômago. Ele foi o primeiro prefeito pelo Psol no Ceará, com quase 59% dos votos, no último pleito municipal. À época, ele ficou conhecido por não ter paletó para a cerimônia de posse. Posteriormente, ele migrou para o PT.

Correligionários marcaram presença na despedida: o deputado federal José Guimarães, líder do Governo Lula na Câmara, e o prefeito de Crato, Zé Airton Brasil, e o deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Santana. Também compareceram os ex-deputados Arnon Bezerra e Pedro Augusto Bezerra.

"Edson Veriato entrou na vida pública pela militância, e virou prefeito porque o povo viu nele a esperança de dias melhores em Potengi. Hoje ele parte sob o mesmo aplauso do povo que o escolheu como governante. Uma despedida emocionante, que mostra o quanto Edson era amado. Será sempre lembrado por seu compromisso com os mais humildes e pelo seu modo tranquilo de lidar com as mais adversas situações. Vá em paz, companheiro", escreveu Guimarães em postagem nas redes sociais.

Quem foi Edson Veriato

Antes agricultor, radialista e ativista comunitário, atualmente Edson era estudante de Direito.

Em maio, quando completou 38 anos, ele relembrou sua condição de saúde: “enfrento uma batalha pessoal contra o câncer de estômago. Essa doença trouxe novas dificuldades, mas também reafirmou meu compromisso com a vida e com aqueles que amo. Cada dia é uma nova oportunidade de lutar, não apenas por mim, mas por minha família e por Potengi”.