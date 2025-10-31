Diário do Nordeste
foto de carro da Polícia Militar do Ceará

Segurança

Homem suspeito de estuprar adolescente de 14 anos é preso em Potengi

Suspeito também teria tentado contra outra vítima

Redação 04 de Março de 2025
Delegacia Municipal de Araripe investiga o caso

Segurança

Homem é morto a facadas após cobrar dívida de sandália no valor de R$ 20 em Potengi

Suspeito pelo crime segue foragido

Redação 28 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Potengi?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Potengi?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Humberto dos Barreiros, Edson Veriato, Potengi

PontoPoder

Após morte de Edson Veriato, vice-prefeito de Potengi toma posse em definitivo na Prefeitura

Aliados em 2020, os gestores romperam politicamente logo nos primeiros meses de mandato

Ingrid Campos 15 de Julho de 2024
Edson Veriato, enterro, velório, missa de corpo presente, cortejo, Potengi

PontoPoder

Despedida de prefeito de Potengi, no Ceará, tem cortejo pela cidade e missa com lideranças políticas

Edson Veriato veio a óbito aos 38 anos, devido a complicações de um câncer de estômago

Redação 14 de Julho de 2024

PontoPoder

Prefeito de Potengi, Edson Veriato morre aos 38 anos, no Ceará

Ele lutava contra um câncer de estômago

Nícolas Paulino 13 de Julho de 2024

Região

Veja quais cidades do Ceará têm as menores taxas de mortalidade por Covid-19

Fator em comum entre esses municípios está o baixo número de habitantes, o que facilita a adoção e aplicação de medidas para conter a pandemia.

André Costa 26 de Dezembro de 2021
A janela do sítio é montada estrategicamente para a observação e fotografia dos pássaros

Região

Sítio em Potengi se torna referência em observação de aves

Atividade que atrai pessoas do mundo inteiro para fotografar os pássaros da Caatinga tem espaço exclusivo em Potengi, no Cariri cearense, criado por biólogo

Antonio Rodrigues 08 de Novembro de 2020

Região

Potengi tem chuvas de 115 milímetros; mais de 50 municípios registram precipitações

Para todo o fim de semana, a previsão é de nebulosidade e chuvas, segundo a Funceme

Redação 15 de Fevereiro de 2020