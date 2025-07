Após exoneração do marido de Zambelli, Naumi anuncia novo comando da Segurança de Caucaia

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), oficializou a troca de comando da Segurança Pública do município. Após o agora ex-secretário Coronel Aginaldo pedir exoneração do cargo, na última segunda-feira (30), o chefe do Executivo alçou o secretário adjunto, Marcos Sena, à titularidade da Pasta.

Na prática, Sena já desempenhava a função de comando desde o último dia 21 de maio, quando Aginaldo pediu afastamento da secretaria para “acompanhar um parente doente”. Em 3 de junho, ele solicitou a prorrogação do período longe do cargo.

Os pedidos ocorreram em meio ao julgamento e à condenação da esposa de Aginaldo, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou pena de 10 anos de prisão, perda do mandato, inelegibilidade e multa de R$ 2 milhões para a parlamentar. Ela está foragida da Justiça brasileira e é procurada pela Interpol na Itália.

A oficialização de Marcos Sena foi publicada no Diário Oficial de Caucaia e anunciada nas redes sociais de Naumi Amorim.

“Compartilho com vocês que, a partir de hoje, o Marcos Sena passa a assumir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, após atuar como secretário adjunto da pasta (...) Tem extensa experiência em operações especiais, inteligência, gestão e liderança, e agora assume a missão de seguir fortalecendo a segurança da nossa Caucaia. Desejo ao secretário muito sucesso nesse desafio”, disse.

O novo titular da Segurança Pública é formado em Ciências Náuticas e Direito, atuou mais de 30 anos na Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde também foi Superintendente Regional no Ceará.

Segundo Naumi, Sena liderou operações de combate ao crime, coordenação de escoltas presidenciais e participação em grandes eventos internacionais, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa América, RIO+20 e Jogos Pan-Americanos.

Atuação do novo secretário na Polícia e na política

Além da atuação militar, Marcos Sena também tem experiência na política. Nas eleições do ano passado, ele disputou o cargo de vice-prefeito de Itaitinga na chapa do partido Novo, liderada por Dudu (Novo), que acabou em terceiro lugar no pleito.

Sena é irmão do vereador de Fortaleza Julierme Sena (PL). Em 2017, o Diário do Nordeste revelou que as articulações políticas também definiram a escolha de Marcos Sena para o comando da PRF no Ceará. À época, a nomeação — a partir de uma indicação do então deputado federal Genecias Noronha (PL), atendendo a uma sugestão de Capitão Wagner (União) — virou motivo de repúdio do sindicato da categoria.