Ao menos seis secretários devem sair da gestão do prefeito Evandro Leitão até o fim da semana

Devido à proximidade do fim do período de desincompatibilização, necessário aos pré-candidatos das próximas eleições, a gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) na Prefeitura de Fortaleza deve passar por mudanças. O limite para a saída dos auxiliares do governo municipal encerra no sábado (4).

E, pelo que apurou o PontoPoder, ao menos seis nomes devem se despedir dos seus cargos até o fim da semana. Segundo a legislação eleitoral, secretários e outros gestores públicos devem se afastar de suas funções até seis meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro de 2026.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o objetivo da exigência da desincompatibilização é evitar que candidatos utilizem a estrutura e os recursos públicos para obter algum tipo de vantagem eleitoral diante dos concorrentes.

Já saíram

O primeiro a deixar a administração municipal da capital cearense foi o deputado federal Idilvan Alencar (PSB), que comandava a Secretaria Municipal da Educação (SME) desde janeiro de 2025 e deixou a função no dia 24 de março. Durante o período que ocupou a titularidade, ele esteve licenciado do mandato na Câmara dos Deputados.

Idilvan deve tentar reeleição e foi substituído pelo professor Ciro Mesquita na chefia da SME. Antes de assumir a cadeira de secretário de Educação, o gestor era Coordenador do Distrito de Educação IV de Fortaleza.

O segundo a sair foi o deputado estadual Osmar Baquit (PSB), que estava como chefe da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor). Ele se desincompatibilizou na segunda-feira (30) e anunciou o momento nas redes sociais.

Baquit deve tentar ser reconduzido para um mandato de mais quatro anos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), de onde esteve afastado ao longo dos últimos meses. O secretário-executivo, Júlio Cesar Costa Brasil Sobrinho, passou a responder pela Coordenadoria.

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) foi mais uma pasta do organograma do Governo Evandro que passou por alterações. Isso porque o vereador licenciado e suplente de deputado estadual Apollo Vicz (PSD) concorrerá nas eleições por uma cadeira na Alece.

A saída de Apollo foi confirmada assessoria do gestor. A desincompatibilização ocorreu, segundo a equipe do político, nessa terça-feira (31).

Confirmados

Quem também deve deixar o secretariado é a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD), atualmente na titularidade da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). A desincompatibilização dela foi confirmada pela assessoria de imprensa da pasta nesta segunda-feira.

De acordo com a equipe de comunicação de Gabriella, ainda não há informações sobre quem deve substituí-la na SDHDS ou a qual cargo a política pretende disputar. Conforme foi informado, a saída se trata de uma "decisão partidária".

O titular da Secretaria Executiva Regional 2, o vereador licenciado Márcio Martins (Republicanos), é outro nome que vai concorrer ao pleito e, por obrigação, deve anunciar seu afastamento do governo do prefeito Evandro Leitão.

O gestor trocou recentemente o União Brasil pelo Republicanos com a intenção de disputar uma vaga na Alece. Não há informações de quem deve assumir a Regional 2, responsável por bairros como Aldeota, Meireles, Varjota, Dionísio Torres, Vicente Pinzon e Cais do Porto. O político não respondeu aos questionamentos da reportagem.

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Na esteira de trocas nas Secretarias Executivas Regionais está a vereadora licenciada Kátia Rodrigues (PDT), hoje na Regional 7. A política é cotada para disputar a eleição para a Assembleia Legislativa.

Pelo que falou o presidente do PDT Fortaleza, Kátia "tem trabalhado na perspectiva de (se candidatar para deputada) estadual". Entretanto, "mudanças podem acontecer". Procurada por meio de sua assessoria, Kátia Rodrigues não comentou sobre o tema até a última atualização deste texto.