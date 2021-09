Anonymous declara 'guerra' contra Bolsonaro e hackeia site do FIB Bank

Em vídeo atribuído aos ciber-ativistas que atuam sob o codinome Anonymous, o grupo declara “guerra” e convoca a população para manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro. Apoiadores do chefe do Executivo planejam atos a favor do Governo para a data.

Anonymous

“A guerra está declarada, e nós vamos fazer você pagar por seus crimes“, dizem a Bolsonaro. Nesta sexta-feira (3), o vídeo teria sido publicado, inicialmente, na página da Fib Bank — empresa suspeita de fraude após ser fiadora em contrato de R$ 80 milhões para a compra da vacina Covaxin.

Até a publicação desta matéria, o site do FIB Bank estava fora do ar. Em uma conta do Twitter, batizada de @EterSec_, o grupo também reproduziu o vídeo e acrescentou mensagem contra pautas antidemocráticas.

Foto: Reprodução

“Nós não vamos aguardar parados enquanto você flerta com um golpe. A guerra está declarada, e nós vamos fazer você pagar por seus crimes. As pessoas que você mata são as pessoas das quais você depende. Nós estamos em toda a parte. Nós somos Anonymous”, assina a postagem

Foto: Reprodução

O Anonymous é um coletivo de "hacktivistas". O grupo foi responsável por ciberataques a diversas empresas, governos e pessoas nos últimos anos.