André Figueiredo assume a presidência nacional do PDT após ida de Lupi a ministério

O PDT Nacional oficializou, nesta quinta-feira (2), a mudança na sua direção nacional. Com a licença de Carlos Lupi para a chefia do Ministério da Previdência Social, fica provisioriamente no comando o deputado federal cearense André Figueiredo, vice-presidente do partido até então. Assim, ele acumula, também, a presidência estadual da legenda.

Agora na presidência, o deputado passou por todas as estruturas do partido, desde a Juventude à liderança da bancada na Câmara dos Deputados nos seus 39 anos de filiação.

Participaram da solenidade alguns deputados cearenses e vereadores fortalezenses, como Idilvan Alencar (PDT) e Gardel Rolim (PDT), além do ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT). O atual prefeito, José Sarto (PDT), e seu vice, Élcio Batista (PSB), também marcaram presença.

Desafio

Agora, Figueiredo quer focar em eleger o maior número de prefeitos nas próximas eleições municipais. "Nossa missão agora é olhar para 2024 e nos preparar para as eleições municipais. Eleger o maior número de prefeitos e vereadores e colocar o partido onde Brizola sempre sonhou, como uma verdadeira alternativa baseada na educação”, disse.

Em 2020, atingiu a marca de 66 representantes eleitos aos cargos executivos no Ceará. No pleito de 2022, contudo, a legenda viveu uma debandada de gestores em razão do racha com o PT no Estado. Além disso, alguns prefeitos que se mativeram pedetistas resolveram declarar apoio à chapa petista, criando uma cisão interna. Mesmo assim, o partido continua na liderança, incluindo duas das cinco cidades com maiores eleitorados.