André Figueiredo deve acumular presidência do PDT nacional e do PDT Ceará

O deputado federal André Figueiredo (PDT) irá assumir a presidência nacional do PDT na próxima quinta-feira (2), em Brasília. Ele irá substituir Carlos Lupi (PDT), nomeado ministro da Previdência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar de assumir o comando da Executiva nacional, Figueiredo deve continuar na presidência do PDT Ceará. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do parlamentar, que informou que o regimento da sigla permite o acúmulo dos cargos nacional e estadual.

Além do comando tanto do PDT nacional como do diretório estadual, Figueiredo também é o líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados.

A posse na presidência da Executiva nacional deve contar com a presença de membros do partido, integrantes da bancada federal e alguns representantes estaduais.