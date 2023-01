André Figueiredo assumirá presidência nacional do PDT na semana que vem

O deputado federal André Figueiredo, presidente do PDT Ceará, a partir da próxima semana, assumirá a presidência nacional da sigla. A informação foi confirmada pela assessoria do parlamentar nesta segunda-feira (23).

Atualmente o cargo é ocupado por Carlos Lupi.

A mudança na presidência nacional do PDT ocorre após Lupi assumir o Ministério da Previdência Social no Governo Lula (PT). O partido havia lançado Ciro Gomes para Presidência da República, ficando em quarto lugar na disputa no fim do ano passado.

A assessoria do parlamentar cearense ainda não deu detalhes de como será a posse do deputado como presidente. Uma cerimônia deve ocorrer na semana que vem em Brasília.

André Figueiredo foi reeleito em 2022 para o quarto mandato consecutivo como deputado federal.