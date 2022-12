Cid, Roberto Cláudio, Sarto e André Figueiredo encontram Elmano para definir rumos do PDT Ceará

O PDT Ceará será representado pelo senador licenciado Cid Gomes, pelo prefeito José Sarto, pelo ex-prefeito Roberto Cláudio e pelo deputado federal André Figueiredo em encontro com o governador eleito Elmano de Freitas (PT), nesta sexta-feira (16). Na reunião, os pedetistas devem definir se irão integrar a base ou a oposição ao governo do petista.

O encontro entre os quatro pedetistas e o governador eleito está previsto para ocorrer na sede do PDT, por volta das 8 horas. A comissão de pedetistas foi formada na noite desta quinta-feira (15), após encontro de diversas lideranças da legenda na sede do partido em Fortaleza. Entre os presentes estavam vereadores de Fortaleza, deputados estaduais e federais.

“Comuniquei que o governador Elmano pediu uma reunião e vamos ouvi-lo, depois chegar a uma conclusão sobre qual vai ser nossa postura. Diálogo sempre vai ter, não vamos nos furtar”, disse André Figueiredo, presidente da sigla no Estado.

André Figueiredo Deputado federal e presidente do PDT Ceará “Quando dois partidos querem se ajudar, não pode ser uma via de mão única, precisamos dessa junção de forças para enfrentar nossos verdadeiros adversários”

Aliança no Estado e na Capital

Vice-presidente da Câmara de Fortaleza, o vereador Adail Júnior (PDT) revelou que o acordo para reatar a aliança pode incluir ainda uma retomada da parceria entre as duas siglas em Fortaleza.

Sarto fez a mesma fala ao defender que, se houver unidade no Estado, tem que haver unidade na Capital. Já Roberto Cláudio defendeu a unidade do PDT e que o partido faça uma avaliação sobre a possibilidade da sigla manter-se “independente” no Ceará.

Roberto Cláudio Ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT Fortaleza "Eu defendi que, por coerência e por espírito democrático de quem é derrotado numa eleição, nosso papel político do PDT agora é exercer um papel de oposição construtiva, responsável, propositiva. Essa foi a defesa do meu posicionamento. (...) Meu posicionamento em respeito à opinião pública, à nossa posição democrática de quem apresentou um projeto e não foi vitorioso, é importante para o estado, para a democracia exercer um papel de oposição democrática"

Rompimento

Aliados desde 2006, quando Cid Gomes foi eleito governador do Ceará pela primeira vez, petistas e pedetistas romperam a parceria na disputa pelo Governo do Estado neste ano, quando o PDT decidiu lançar na disputa o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

Em Fortaleza, desde 2012 os dois partidos estão em lados opostos. À época, o estopim para o racha foi quando a então prefeita Luizianne Lins (PT) decidiu lançar Elmano de Freitas como sucessor. Sob protesto de Cid, a aliança chegou ao fim e o grupo liderado pelo então governador lançou Roberto Cláudio.

