PDT segue aguardando contato de Elmano sobre apoio do partido ao governo, diz presidente

O PDT do Ceará segue aguardando contato do governador eleito, Elmano de Freitas (PT), para dialogar sobre a posição do partido em relação à gestão que começa em 1º de janeiro. Há cerca de 10 dias, o governador fez um contato com o presidente estadual da legenda, André Figueiredo, mas a conversa sobre a composição ainda segue sendo aguardada.

Internamente, o PDT trata da possível adesão ao governo Elmano. O partido criou, inclusive, uma comissão interna para tratar do assunto. Após contatos iniciais entre André Figueiredo, Cid Gomes, José Sarto e Roberto Cláudio, o passo seguinte é consultar as bancadas parlamentares do partido, mas esse passo só deve ser tomado após a conversa com o governador eleito.

“Recebi uma ligação do governador Elmano no sábado anterior (3 de dezembro). Disse que estava em viagem, mas que ao chegar iria nos procurar. Estamos aguardando”, diz o presidente estadual André Figueiredo a esta Coluna.

A ideia do comando pedetista é reunir a bancada parlamentar na próxima quinta-feira (15), um dia antes da diplomação. Isso, entretanto, só deve se confirmar caso haja contato do governador eleito. “Sem isso, não tem nenhuma novidade”, reforça.

Entendimentos nacionais André Figueiredo participou na última semana de um um encontro entre líderes pedetistas, incluindo o presidente nacional Carlos Lupi, com Lula.

“O presidente disse que gostaria de contar conosco no governo. Nós reforçamos que o apoio que demos no segundo turno não foi em troca de cargos, mas que aguardaríamos novos contatos”, afirma o cearense.

Segundo ele, Ciro Gomes, o candidato do Partido à Presidência, não tem participado dos entendimentos, mas conversa com frequência com Carlos Lupi. “Ciro disse que não iria se opor”, resume.