Aloizio Mercadante é confirmado por Lula como futuro presidente do BNDES

O ex-ministro Aloizio Mercadante foi anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como futuro presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES). O petista confirmou a informação durante evento em Brasília e por meio do Twitter na tarde desta terça-feira (13).

"Precisamos de alguém que pense em desenvolvimento, inovação tecnológica, para que esse país volte a gerar empregos. E para dizer ao mundo inteiro que quiser vir para cá, que venha. Nosso país voltará a ser respeitado", publicou Lula.

Atualmente, Mercadante é coordenador dos grupos técnicos da equipe de transição presidencial. O presidente eleito, inclusive, anunciou o nome no encontro que marcou o fim dos trabalhos da transição, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na capital federal.

Quem é Aloizio Mercadante?

Aloizio Mercadante tem 68 anos, nasceu em Santos e é formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre pela Universidade de Campinas (Unicamp). Ele ingressou na carreira pública pela primeira vez em 1991, como deputado federal.

Mercadante já foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e da Casa Civil, nos dois mandatos da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT).