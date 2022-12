Margareth Menezes diz ter aceitado convite de Lula para assumir Ministério da Cultura

Margareth Menezes confirmou, nesta terça-feira (13), ter aceitado o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. As informações são do g1.

A cantora deu a declaração em entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo. Mais cedo, ela havia se encontrado com Lula no hotel onde o petista está hospedado, na capital federal.

"Foi uma conversa [com Lula] muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também", disse a baiana.

Força-tarefa para reerguer pasta

Ainda conforme Margareth, existe a "necessidade de a gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura". A pasta foi extinta pelo governo Jair Bolsonaro (PL) e transformada em uma secretaria vinculada ao Ministério do Turismo. Durante a campanha, Lula havia dito que, se eleito, recriaria o Ministério da Cultura.

Ícone do Carnaval baiano, a cantora era um dos nomes mais fortes cotados para assumir a pasta, sendo endossado pela futura primeira dama Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula.

A artista também se encaixa em um perfil desejado pelo futuro governo para a composição dos ministérios, por ser mulher, negra e nordestina.

Após o resultado das urnas, Lula havia demonstrado interesse em chamar um artista para assumir a pasta como foi feito em seu primeiro governo, com a nomeação de Gilberto Gil. Além de Margareth, alguns nomes que foram cotados para o ministério foram Marieta Severo, Emicida, Daniela Mercury, Chico César, Lucélia Santos e Flora Gil.

Legenda: Margareth Menezes destacou a necessidade de haver uma força-tarefa para reerguer o Ministério da Cultura Foto: Reprodução Instagram

Quem é Margareth Menezes?

Hoje aos 60 anos, Margareth iniciou sua carreira há mais de 40 anos, sendo um dos nomes mais influentes da música baiana. Com mais de dez álbuns e mais de 20 turnês internacionais, ela conquistou dois troféus Caymmi, quatro troféus Dodô e Osmar e foi indicada ao Grammy Awards e Grammy Latino.

Entre as músicas mais conhecidas, regravadas por Ivete Sangalo, estão Dandalunda, Faraó, Versos de Amor, Pelourinho e Ellegibo e outras.

É fundadora da Associação Fábrica Cultural, uma organização social sem fins lucrativos que atua com Cultura, Educação e Sustentabilidade em Salvador. Essa é sua única experiência em gestão, algo que tem sido criticado por algumas pessoas da cena cultural, que querem que esteja a frente do ministério alguém com habilidade de articulação política.

Nomeações em outros ministérios

Lula começou na última sexta-feira (9) a anunciar nomes para compor os ministérios do futuro governo, começando pelos Ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil, Relações Exteriores e Defesa.

A Fazenda, ministério que será desmembrado da Economia, será assumida pelo ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad (PT). O ex-deputado José Múcio (PTB-PE) comandará o Ministério da Defesa e o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA), o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Ministério das Relações Exteriores ficará sob comando do embaixador Mauro Vieira e o ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT) será o titular da Casa Civil.