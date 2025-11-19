Alece aprova projeto de formação de líderes estudantis e bolsas para egressos da rede estadual

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (19), o programa Liderança, Engajamento e Voz Estudantil (LEVE), que será voltado para formação de lideranças nas 766 escolas públicas da rede estadual. A proposição também autoriza a criação de bolsas de incentivo para egressos das unidades.

O PL 95/2025 é de autoria do Executivo e foi aprovado por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. A mensagem começou a tramitar em regime de urgência na última terça-feira (18).

Conforme o Governo do Estado, o programa envolverá formação, articulação, mobilização e protagonismo estudantil e será vinculado à Secretaria da Educação (Seduc), com ações que vão desde a eleição de representantes nas escolas à imersão de alunos nas atividades do Legislativo e do Executivo.

“O Programa LEVE nasce da compreensão de que a educação do século XXI deve ultrapassar os limites da sala de aula, preparando os jovens não apenas para o mundo do trabalho, mas para o exercício pleno da cidadania. Nesse contexto, a formação de lideranças estudantis constitui instrumento estratégico para a consolidação de uma cultura democrática, participativa e solidária” Justificativa do PL 95/2025

Já as bolsas estudantis ainda serão regulamentadas por meio de decreto do Governo, que definirá valores e regras da concessão. O benefício será voltado aos alunos que concluíram os estudos na rede estadual, visando o fortalecimento do programa LEVE e a “sustentabilidade social e pedagógica”, segundo o projeto.

Agora, após a validação no Plenário 13 de Maio, a matéria retorna ao gabinete do governador Elmano de Freitas (PT) para sanção.

VERTENTES DO PROGRAMA

O programa LEVE deverá englobar oito projetos, sendo um deles o “Liderança em Ação”. A iniciativa consistirá na eleição de representantes estudantis em cada uma das 766 escolas da rede estadual, além da formação de grêmios, conselhos e fóruns para organizar as demandas e propostas dos alunos.

Conforme o Governo do Estado, os outros projetos são: