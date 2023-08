Alckmin nega conversa com Lula sobre possível saída do ministério

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, neste domingo (6), que não tratou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uma possível substituição no comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), chefiado atualmente por ele. A medida é aventada nos bastidores para que o Centrão ganhe mais espaço no governo.

"Não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito. Mas vamos conversar, cargo de ministro é de confiança do presidente da República", declarou o pessebista durante um evento em Taubaté, no interior de São Paulo.

Segundo noticiou o g1, uma das possibilidades é que Alckmin deixe o ministério e assuma a gestão do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Outra alternativa, ventilada por membros do Centrão, seria a ida do ex-governador paulista ir para o Ministério da Defesa, substituindo José Múcio Monteiro.

De acordo com a publicação, Lula teria sinalizado a interlocutores que não irá tomar nenhuma decisão em relação ao vice-presidente que não seja do agrado do companheiro de chapa.

Questionado sobre o que está sendo especulado na imprensa, Alckmin disse que, atualmente, não existe a possibilidade de assumir o PAC e que a sua provável troca de pastas ainda será conversada com o chefe do Executivo.