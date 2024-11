Mais da metade da bancada de deputados do Ceará assina PEC pelo fim da escala 6x1

Mais da metade da bancada de deputados federais do Ceará assinou a PEC que busca estabelecer o fim da escala 6x1 no regime trabalhista brasileiro. Dos 22 deputados, 14 já se posicionaram a favor da tramitação da medida.

O projeto foi iniciado pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), que formalizou a iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito carioca Rick Azevedo (PSOL), na Câmara dos Deputados. Todavia, a parlamentar precisava da assinatura de, ao menos, 171 deputados federais para que a medida fosse protocolada na Casa.

Com a repercussão do assunto e cobrança de trabalhadores pela discussão da pauta e fim da escala 6x1, a medida alcançou 194 assinaturas de parlamentares de todo o Brasil na manhã desta quarta-feira (13), conforme constava no sistema interno da Câmara. A lista com os nomes dos deputados signatários da PEC foi divulgada pelo Estadão.

Confira abaixo os cearenses que assinam a medida:

Luizianne Lins (PT)

José Guimarães (PT)

José Airton Cirilo (PT)

André Figueiredo (PDT)

Idilvan Alencar (PDT)

Eduardo Bismarck (PDT)

Mauro Filho (PDT)

Célio Studart (PSD)

Domingos Neto (PSD)

Moses Rodrigues (União)

Fernanda Pessoa (União)

Dayanny Bittencourt (União)

Danilo Forte (União)*

Eunício Oliveira (MDB)*

*Os nomes dos deputados Danilo Forte e Eunício Oliveira não constavam na lista divulgada pela manhã, mas os parlamentares publicaram nas redes sociais, nesta quarta-feira (13), que assinaram a PEC. Como o sistema é online, eles podem ter assinado após a divulgação desse balanço. A reportagem os contatou para saber se foi o caso. Na ocasião, Eunício disse: "Assinei e preparei emenda" para reduzir para 5x2. Já Danilo Forte ainda não respondeu. Se houver retorno, a matéria será atualizada.

Quem não assinou