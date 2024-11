PEC do fim da escala 6x1 atinge marca de assinaturas necessárias para tramitar; veja lista

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o fim da escala 6x1 atingiu a quantidade de assinaturas necessárias para tramitar na Câmara dos Deputados. O projeto foi iniciado pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), que formalizou iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito carioca Rick Azevedo (PSOL).

Ao todo, o texto contava com 194 assinaturas no sistema interno da Câmara no início da manhã desta quarta-feira (13). Para que a PEC fosse protocolada, eram necessários ao menos 171 signatários.

Com a adesão dos deputados federais do PT, que já somam 68 assinaturas, a mobilização da proposta ganhou ainda mais força. Além disso, outros partidos da base aliada do governo Lula também embarcaram na proposta.

Todos os 13 parlamentares do Psol e mais 13 deputados federais do PSB assinaram a proposta. O Centrão também deve engajar no debate, já que são 15 assinaturas do PSD, dez do Progressistas, sete do Republicanos e uma assinatura do PL, do deputado federal Fernando Rodolfo (PL-PE).

