Ex-esposa de homem-bomba revela planos do atentado para 'matar' Alexandre de Moraes

A ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, o autor do atentado à bomba na Praça dos Três Poderes, relatou à Polícia Federal que o chaveiro pretendia assassinar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e "quem estivesse perto na hora" do ataque.

A mulher, identificada apenas como "Daiane", foi encontrada pela PF no interior de Santa Catarina, onde Francisco morava antes de ir para Brasília no último mês de julho. Ela falou sobre o caso informalmente com os policiais, mas, segundo a jornalista Daniela Lima, da Globonews, já foi conduzida para formalizar as declarações na delegacia.

Segundo a ex-companheira, o criminoso fazia parte de grupos extremistas nas redes sociais e utilizou ferramentas de busca na internet para planejar o ataque. Ela contou ainda que chegou a questionar Francisco se ele faria mesmo essa "loucura".

"O áudio dessa senhora é bastante categórico. Especificamente nesse caso, a fala dessa senhora, dizendo que o alvo era o ministro Alexandre de Moraes. [...] Voltamos a essa pauta da gravidade da situação", comentou o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (14).

'Ele falou que mataria ele e se mataria'

Em vídeo que circula nas redes sociais, a mulher afirma que Francisco dizia que mataria Moraes e que tiraria a própria vida em seguida. "Ele falou que mataria ele [o ministro] e se mataria", disse ela.

Questionada se o plano teria, então, tinha dado errado, ela respondeu: "Descobriram que ele ia fazer e ele foi obrigado a se matar. Imagina, ele é muito pequeno perto do sistema, é uma única pessoa querendo burlar um sistema todo corrompido", alegou.