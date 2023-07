Guimarães defende ministérios para o Centrão: 'os caras votam e não vão participar do governo?'

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), defendeu a entrega de cargos do primeiro escalão da gestão federal a políticos do chamado Centrão. A declaração foi dada à Live PontoPoder, nesta quinta-feira (20).

O petista explicou que as negociações fazem parte da governabilidade, tendo em vista que a maior parte dos congressistas na Câmara apoiou a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Guimarães diz que há dois caminhos para que o Planalto encerre os pontos de tensão com a Câmara: pagamento das emendas parlamentares e distribuição de cargos no governo.

"Os caras votam no Congresso e não vão participar do governo?", questiona. O parlamentar defende, por exemplo, que lideranças do PP e do Republicanos participem dos cargos, já que chegaram recentemente à base do Governo.

O petista declarou como "natural" esse movimento de ocupação de cargos, inclusive no Ceará com apoiadores do governo sendo premiados com vagas oriundas do Planalto no Estado.

"Sou um defensor da paz institucional com esses partidos chamado Centrão integrando o governo, inclusive parte do PL", disse.

PL no Ceará

O líder do governo saiu em solidariedade ao que chamou de "perseguição" a filiados do PL que estão enfrentando processo interno de expulsão por apoiar agendas do presidente Lula no Congresso Nacional.

No Ceará, o deputado federal Yury do Paredão já foi avisado pelo presidente Valdemar Costa Neto que seria expulso "por não comungar dos ideais de nossa legenda".

Segundo Guimarães, os deputados Matheus Noronha (PL), Junior Mano (PL) e Yury do Paredão (PL) têm "ajudado o governo" e que "um governo de frente ampla como o nosso tem que ter espaço para todo mundo".

ENTREVISTA COM GUIMARÃES

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil