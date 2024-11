Bolsonaro chama homem que morreu em explosões em Brasília de 'maluco' e pede pacificação

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou, nessa quarta-feira (14), como "maluco" o homem que morreu nas explosões registradas nessa data na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O indivíduo seria o responsável pelo ataque e teria detonado propositalmente um dos artefatos, após ser impedido de entrar no Supremo Tribunal Federal (STF) com explosivos.

"Maluco. Talvez tenha deixado algo escrito ou gravado", declarou o antigo chefe de Estado ao colunista Igor Gadelha, do jornal Metrópoles.

Na manhã desta quinta-feira (14), o político se pronunciou novamente sobre o caso, o qual chamou de "isolado", e pediu por pacificação.

"Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão", escreveu na plataforma X, antigo Twitter.

Bolsonaro continuou afirmando que "passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente".

"As instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional", disse o ex-presidente.

As explosões ocorreram por volta das 19h30 da quarta. Primeiro, foram detonados explosivos em um carro estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, próximo ao STF. Em seguida, houve e explosão de artefatos no corpo do autor do ataque, em frente à sede do Supremo.

A suspeita é de que o autor e o dono do carro ligado à explosão seja o chaveiro Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, ex-candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, Santa Catarina.

Veja íntegra da nota de Bolsonaro

"Pela pacificação,

Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, e ao que tudo indica causado por perturbações na saúde mental da pessoa que, infelizmente, acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão.

Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação.

E as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política. Vai ser o Brasil.

Jair Bolsonaro."