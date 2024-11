MPCE investiga nomeação de servidores fantasmas na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, no CE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), uma operação que investiga indícios de crime de peculato na Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

A investigação do órgão, que conta com apoio da Polícia Civil, apura a suspeita de nomeação de servidores fantasmas para trabalharem na Casa Legislativa. A prática ocorre quando alguém recebe remuneração sem cumprir as funções do cargo.

Os alvos da operação, batizada de Exspiravit, são uma servidora da Câmara e outros dois ex-servidores, que não tiveram os nomes divulgados.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, na empresa de dois deles e na Câmara Municipal.

Apreensão

A ação ainda apreendeu celulares, outros equipamentos eletrônicos e documentos, os quais serão analisados no andamento das investigações.

Segundo o MPCE, nenhum vereador foi alvo das medidas e nenhum dos investigados recebeu ordem de afastamento das funções, uma vez que dois deles pediram exoneração, após o pedido de informações pelo Ministério Público.

Câmara se manifesta

Em nota de esclarecimento sobre o caso, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte afirmou que a operação do MPCE na Casa Legislativa ocorreu exclusivamente na sala da chefe de gabinete, e não teve envolvimento direto contra o presidente suspenso, Capitão Vieira Neto, ou contra o presidente em exercício, Raimundo Júnior.

"A operação faz parte de uma investigação antiga que apura suposta existência de funcionários fantasmas. Como a sala da chefe de gabinete não possui computador ou outros materiais ligados à investigação, nada foi apreendido", diz o comunicado.

A Câmara diz ainda que o presidente em exercício, vereador Raimundo Júnior, iniciou um levantamento completo sobre a situação administrativa da Câmara e tomará as providências necessárias.