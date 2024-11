Elmano diz que Fernando Santana só será candidato à presidência da Alece caso 'a base decida'

O governador Elmano de Freitas (PT) revelou, nessa segunda-feira (11), que autorizou o deputado estadual Fernando Santana (PT) a trabalhar o nome para a sucessão à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas que a decisão final da candidatura não é dele, e sim do Parlamento.

"Ele é o candidato da base na medida em que a base decida que ele é o candidato. Ele está sondando, dizendo que conversou comigo e da minha parte está autorizado a ser candidato", declarou o governador.

A fala de Elmano ocorreu no Palácio da Abolição durante entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste. O conteúdo completo dos assuntos tratados com o chefe do Executivo estadual será publicado na quinta-feira (14).

Veja também PontoPoder Em reunião com Elmano, Fernando Santana é definido candidato à presidência da Assembleia do Ceará PontoPoder Entenda os bastidores da escolha do sucessor de Evandro na Alece; oposição ameaça lançar chapa

Embora outros nomes da base aliada tenham se colocado à disposição, o governador afirmou que Fernando, que é o atual 1º vice-presidente da Casa, foi quem saiu na frente na tentativa de buscar um consenso não apenas entre os aliados, mas também com parlamentares da oposição.

"Ele pode ser candidato com a minha autorização ou sem a minha autorização. Evidentemente, se ele puder dizer que conversou com o governador, e que o governador acha que é um bom nome, e acho mesmo que é um bom nome, isso talvez o ajude na discussão com os colegas", afirmou.

Respeito ao Parlamento

Elmano, no entanto, disse que não quer criar problemas sobre a sucessão na Alece e que a autonomia da Casa tem que prevalecer na construção desse diálogo.

Tem um fio da navalha que é muito importante respeitar: nós somos de um mesmo projeto político, então, evidentemente, o governador conversa com os deputados porque somos de um projeto político e é claro que o nosso projeto político é razoável que ele (Fernando) dirija a Assembleia para não termos problemas de execução no Estado. Tem esse lado, mas tem outro lado: o governador deve respeitar a autonomia da Assembleia Elmano de Freitas Governador do Ceará

Elmano afirmou ainda que se o nome do petista "der algum problema" na relação com os deputados, e outro for escolhido, não haveria restrições da parte dele. "Da minha parte não tenho nenhuma objeção (ao nome do Fernando), e também se tiver (objeção por parte dos deputados), se os deputados resolverem que é outra coisa, os deputados têm autonomia para decidir".

Na semana passada, a oposição chegou a ameaçar lançar candidatura paralela caso o nome da base governista fosse do PT. Mesmo reconhecendo não ter votos suficientes para eleger um presidente, parlamentares queriam demarcar posição – diferentemente do que ocorreu nas últimas eleições quando ocorreu consenso entre base e oposição.

Por ser o 1° vice-presidente da Alece, Fernando Santana já assume automaticamente a presidência da Casa a partir de janeiro de 2025 por conta da renúncia do mandato de Evandro Leitão (PT) para a assumir a Prefeitura de Fortaleza no dia 1° de janeiro. A eleição da Mesa Diretora ocorre em fevereiro.