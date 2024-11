Em reunião com Elmano, Fernando Santana é definido candidato à presidência da Assembleia do Ceará

O deputado estadual Fernando Santana (PT), derrotado na disputa pela prefeitura de Juazeiro do Norte em 2024, deve ser o candidato governista à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O parlamentar, que hoje é vice-presidente da Casa, pretende substituir o também petista Evandro Leitão (PT), que eleito prefeito de Fortaleza, encerra o segundo mandato à frente da Casa legislativa em dezembro.

Desde a reunião com o govenador, Fernando Santana tem telefonado para os deputados estaduais em busca do apoio para a eleição. O Diário do Nordeste confirmou as ligações com quatro colegas, mas o petista já teria telefonado para, pelo menos, 30 colegas parlamentares. No total, a Assembleia Legislativa conta com 46 deputados estaduais.

Representantes da oposição na Casa também foram consultados e deram aval positivo. Existem resistências na bancada do PL, mas segundo fontes consultadas pelo Diário do Nordeste não são suficientes para colocar em risco o consenso em torno do nome de Santana.

Parlamentares opositores devem, inclusive, compor a chapa da Mesa Diretora encabeçada por Fernando Santana. Ainda segundo fontes, Fernando Santana também já conversou com pessoas que comandam departamentos da Assembleia Legislativa para que sigam nos cargos no próximo biênio. A previsão é de que a eleição da próxima Mesa Diretora da Alece ocorra na primeira semana de dezembro.

Mais um cargo do PT

Uma das principais articulações pós-eleições 2024, esse deve ser mais um cargo que será ocupado por um petista a partir de 2025. O Governo do Ceará está sob comando de Elmano de Freitas, do PT, e a Prefeitura de Fortaleza terá Evandro Leitão, também do PT, como gestor.

Dois cargos importantes ainda devem ser definidos: o de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) e o de presidente da Câmara Municipal de Fortaleza.