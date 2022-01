Veja a lista com as 25 profissões em alta em 2022

Áreas ligadas à tecnologia são as mais promissoras para o mercado de trabalho em 2022, segundo o LinkedIn. Publicado nesta terça-feira (18), o levantamento aponta os 25 cargos (ver lista abaixo) que serão mais demandados neste ano.

Dentre eles, estão engenharia de dados, de robótica e especialista em dados e cibersegurança. As oportunidades refletem as mudanças mercadológicas que já ocorriam e foram aceleradas em razão da pandemia de Covid-19.

Para o estudo, foram consideradas as taxas de crescimento para cada função, entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de julho de 2021.

Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto. Estágios, voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes foram excluídos, assim como aquele modelo de contratação dominada por algumas poucas empresas em cada país.

As cidades que mais apareceram no ranking de oportunidades foram São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.

Veja lista com os 25 empregos em alta para 2022:

1. Recrutador(a) especializado(a) em tecnologia

2. Engenheiro(a) de confiabilidade de sites (Site Reliability Engineer - SRE)

3. Engenheiro(a) de dados

4. Especialista em cibersegurança

5. Representante de desenvolvimento de negócios

6. Gestor(a) de tráfego

7. Engenheiro(a) de machine learning

8. Pesquisador(a) em experiência do usuário

9. Cientista de dados

10. Analista de desenvolvimento de sistemas

11. Engenheiro(a) de robótica

12. Desenvolvedor(a) Back-end

13. Gerente de engajamento

14. Gerente de equipe de produto

15. Engenheiro de QA (Quality Assurance)

16. Consultor(a) de gestão de dados

17. Líder de experiência do cliente

18. Analista de design

19. Analista de soluções

20. Analista de gestão de riscos

21. Consultor(a) de design de produto

22. Coordenador(a) de vendas internas

23. Enfermeiro(a) intensivista

24. Designer de conteúdo

25. Instrutor(a) de Agile

