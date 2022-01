Uece oferece 7.525 vagas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) ofertará 7.525 vagas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada neste ano. A iniciativa ocorre em convênio com o Ministério da Educação, no âmbito do programa Qualifica Mais, do Governo Federal.

As aulas ocorrerão duas vezes por semana, de forma presencial, em 43 municípios cearenses. Esse é o maior número de vagas já oferecido no Ceará pelo programa.

Só no primeiro semestre, serão 2.025 vagas nos cursos de Agricultor Familiar, Agricultor Orgânico, Almoxarife, Escriturário de Banco e Recepcionista em Serviços de Saúde, divididas em 81 turmas. Para esses cursos, o período de pré-matrícula será de 3 a 17 de fevereiro, a confirmação da matrícula ocorrerá de 18 a 29 de fevereiro e as aulas terão início no dia 9 de março.

As formações serão oferecidas nas seguintes cidades:

Fortaleza

Caucaia

Maracanaú

Maranguape

Guaiúba

Eusébio

Horizonte

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Caridade

Canindé

Itaitinga

Beberibe

Cascavel

Campos Sales

Mauriti

Brejo Santo

Barbalha

Crato

Juazeiro do Norte

Missão Velha

Mombaça

Piquet Carneiro

Camocim

Meruoca

Viçosa do Ceará

Sobral

Santa Quitéria

Coreaú

Itapipoca

Limoeiro do Norte

Russas

Jaguaribara

Jaguaribe

Iracema

Quixadá

Quixeramobim

Boa Viagem

Senador Pompeu

Aiuaba

Tauá

Parambu

"A Uece atua para democratizar cada vez mais o acesso ao ensino público de qualidade e, com isso, proporcionar o desenvolvimento socioeconômico da população cearense. Por conhecer a atuação da Universidade e a qualidade da nossa equipe, o Ministério da Educação fortaleceu essa parceria e possibilitou a maior oferta de vagas em cursos de formação continuada já realizada pela Uece", destaca o reitor da Universidade, professor Hidelbrando Soares.

Todas as vagas ofertadas no primeiro semestre estão disponíveis neste link.

Qualifica Mais Progredir

Além dos cursos de formação inicial e continuada, a universidade estadual oferecerá 5.500 vagas no segundo semestre, voltadas para o empreendedorismo. O público-alvo são os beneficiários do Programa Auxílio Brasil, com idade a partir de 18 anos e ensino fundamental completo.

O curso Microempreendedor Individual (MEI), com duração de 160 horas/aula, e será oferecido em 220 turmas, divididas em sete municípios (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Crato, Itapipoca e Sobral).

As datas de pré-matrícula, matrícula e início das aulas serão divulgadas em breve. Confira aqui o número de vagas em cada município.