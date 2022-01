Veja os concursos públicos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (17)

O Ceará possui, nesta segunda-feira (17), diversas opções para quem busca passar em um concurso público. O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, os quais oferecem salários que podem chegar a R$ 19,1 mil.

Confira os concursos públicos abertos

Unilab

Inscrições: até 27 de janeiro

Vagas: 2

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está com inscrições abertas para professores. O Instituto de Ciências da Saúde (ICS), vinculado à instituição, oferta duas vagas de professor no curso de Medicina, com remuneração de R$ 9.616,18.

Com 40 horas de carga horária semanal, as oportunidades são destinadas às áreas de Ciências Morfológicas e Semiologia médica e Ciências Fisiológicas e Semiologia médica. Os candidatos devem ter título de Doutor e pagar R$ 240 para concorrer.

Veja mais detalhes nos editais de Ciências Morfológicas e Ciências Fisiológicas.

Concursos nacionais

CGU

Inscrições: até 1º de fevereiro

Vagas: 375

A Controladoria-Geral da União (CGU) oferta 300 vagas para auditor federal (nível superior) e 75 para técnico federal (nível médio). Os salários vão até R$ 19,1 mil.

Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros, e 5%, a pessoas com deficiência (PcDs). O certame é válido por dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final.

Interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso, até 1º de fevereiro. As taxas de inscrição custam R$ 120 e R$ 80, para os cargos de nível superior e técnico, respectivamente.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 20 de março, em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

Veja mais detalhes no edital completo.

Empresa de Pesquisa Energética (EPE)

Inscrições: até 10 de fevereiro

Vagas: 119

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicou edital para 111 vagas de analista de pesquisa energética e outras oito de analista de gestão corporativa, ambas de nível superior. A remuneração mensal é de R$ 11,5 mil, além de benefícios.

Para participar, o candidato precisa ter bacharelado em Administração de Empresas, Administração Pública ou Psicologia. Os aprovados trabalharão no Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro. Parte das vagas terá início imediato, enquanto o restante comporá cadastro reserva.

Interessados devem se inscrever no site da FGV e desembolsar R$ 125 para pagar a participação na seleção. As provas ocorrem no dia 3 de abril nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Veja mais detalhes no edital completo.

Confira seleções públicas abertas

O Estado também conta com seleções públicas abertas para variados níveis de formação. Os vencimentos podem chegar a R$ 9,9 mil. Veja a seguir.

Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRJV)

Inscrições: até 16h do dia 20 de janeiro

Vagas: 348

O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRJV), em Limoeiro do Norte, abriu processo seletivo para preenchimento de 348 vagas. As oportunidades contemplam os níveis fundamental, médio, técnico e superior, e os salários vão de R$ 1.165,22 a R$ 9,9 mil, a depender do cargo.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do Instituto Consulplan, organizador da seleção, até as 16h da próxima quinta-feira (20). As taxas de inscrição variam conforme os níveis dos candidatos.

As oportunidades têm cargas horárias entre 24 e 44 horas semanais. O edital destina vagas para PcDs e predispõe formação de cadastro reserva.

Veja mais detalhes no edital completo.

IBGE

Inscrições: até as 16h de 21 de janeiro;

Vagas: 206.891

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segue com processo seletivo aberto para realização do Censo Demográfico 2022. O prazo final de inscrições estava previsto para o dia 29 de dezembro, mas foi prorrogado para a próxima sexta-feira (21), até as 16h.

A entidade oferta, ao todo, 206.891 vagas temporárias, divididas da seguinte forma:

183.021 para Recenseador, com contrato de até três meses;

18.420 para Agente Censitário Supervisor, com contrato de até cinco meses, podendo ter prorrogação;

5.450 para Agente Censitário Municipal, também com contrato de até cinco meses com possibilidade de prorrogação.

Os salários para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor são de R$ 2,1 mil e R$ 1,7 mil, respectivamente. Os vencimentos do cargo de recenseador não foram informados.

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site da FGV e pagar taxa de inscrição, de R$ 57,50 para o cargo de recenseador e R$ 60,50 para os demais. As provas ocorrerão em 27 de março de 2022.

Veja mais detalhes nos editais, dispostos na página da banca organizadora.

