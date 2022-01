Empresa do setor elétrico abre vagas para call center no Eusébio

A empresa do setor elétrico Energisa, localizada no Eusébio, está com dez vagas abertas para o atendimento de call center. Os interessados podem se candidatar para a oportunidade por meio deste link.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter Ensino Médio completo e conhecimentos em Informática. A empresa oferta ainda oportunidades para pessoas com deficiência (PCD).

Além da remuneração, o funcionário tem direito a planos de saúde e odontológico, previdência privada, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), programas de qualidade de vida, e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, entre outros.

“Nossas vagas são para todas as pessoas. A Multi Energisa acredita em um ambiente plural, em que todos possam exercer seus talentos e se desenvolver profissionalmente”, comenta Janaina Pessoa, coordenadora de Gestão de Pessoas da Multi Energisa no Eusébio.

A empresa faz parte do Grupo Energisa, que atua há 116 no setor elétrico privado. A companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre.

