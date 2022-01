Instituto abre 500 vagas para formação gratuita de bartenders

Com inscrições gratuitas até 21 de janeiro, o Instituto Learn for Life abriu 500 vagas para o curso de bartender destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social ou com renda em carteira assinada de até R$1.600.

Para participar da formação, é necessário ter mais de 18 anos, estar cursando ou ter finalizado o Ensino Médio e ter acesso à Internet. O curso será promovido pelo Instituto Diageo e terá início em fevereiro, com duração de dois meses.

Em Fortaleza, o ensino será híbrido, com aulas remotas e presenciais, a depender das condições sanitárias relacionadas à pandemia. As inscrições serão por meio de um formulário disponível no perfil da Learn for Life . Após o preenchimento, o participante receberá um e-mail de confirmação e precisará indicar a atividade que comprove o interesse na vaga.

Qualificação

"A falta de formação técnica e qualificada é um obstáculo para quem quer se inserir no mundo do trabalho e agora, com a reabertura gradual do setor de bares e restaurantes, a formação de bartender é uma oportunidade para quem quer conquistar melhores condições de vida. Investimos nos participantes do Learning for Life para que tenham competências diferenciadas por meio de conteúdos como inteligência emocional, técnicas de vendas, combate ao assédio, consumo responsável de bebida alcoólica, entre outros, além do essencial conhecimento para o preparo de drink", afirma Paulo Mindlin, gerente executivo do Instituto Diageo.

O treinamento é aplicado em todo o Brasil desde 2000, com mais de 22 mil bartenders formados, sendo 800 só do Ceará.