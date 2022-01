Ministério da Economia abre concurso para 2.130 vagas temporárias

O Ministério da Economia abriu concurso para 2.130 vagas temporárias para cargos de níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje, 10, às 14h, até 23h59 de 14 de fevereiro, por meio do site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Os candidatos irão atuar em Brasília.

Segundo o edital, serão 300 vagas imediatas e 1.830 para cadastro reserva, com o candidato podendo se inscrever para mais de uma vaga se o turno da função for diferente. A taxa de inscrição é de R$54, para nível médio, e de R$64, para nível superior. Entre os dias 10 e 12 de janeiro, inscritos no Cadastro Único (Cadúnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção de taxa.

Os salários variam entre R$1.700 e R$6.130, divididos em quatro cargos: técnico em atividades previdenciárias e de apoio (nível médio); analista técnico de demandas previdenciárias, judiciais e de controle (nível superior); analista de negócio (nível superior); e analista de negócio 1A (nível superior). Em relação aos cargos de nível superior, não há distinção de área de formação.

As provas da primeira fase acontecerão no dia 3 de abril, em Brasília. Esta etapa contará com 60 questões objetivas, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 específicos. Para aprovação à etapa posterior, será necessária nota igual ou superior a 50%, desde que não zere disciplinas. Já a entrega de documentos para a prova de títulos ocorrerá entre os dias 4 a 8 de maio. O resultado está previsto para o dia 30 do mesmo mês.