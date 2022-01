ISGH abre 131 vagas temporárias para hospitais de Sobral e Quixeramobim; veja oportunidades

A Secretaria de Saúde do Estado (SESA), por meio do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), está ofertando cerca de 131 vagas para contratação temporária de profissionais da saúde com registro ativo. As oportunidades são para o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, e para o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral.

As inscrições são feitas por e-mail até a próxima sexta-feira (14), por e-mail, conforme unidade de saúde de interesse. Os currículos devem ser enviados para ngphrsc@isgh.org.br, referente as vagas no HRSC; e para gestaodepessoashrn@isgh.org.br, se a candidatura for para o HRN.

No HRSC, estão sendo ofertadas 10 vagas para Enfermeiro, 28 vagas para Técnico em Enfermagem e 09 vagas para Fisioterapeuta, além de vagas para a formação de cadastro de reserva.

Já no HRN, são ofertadas 15 vagas para enfermeiro; 17 para médicos (Várias Especialidades); 30 para técnico em enfermagem; 09 para fisioterapeuta; 02 para auxiliar administrativo; 04 para auxiliar de laboratório; 01 vaga para assistente social; 01 para nutricionista; 01 para farmacêutico; e 04 para auxiliar de farmácia. Todos os cargos estão com vagas também para cadastro de reserva.