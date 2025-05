INSS adere ao CNU, e número de vagas do 'Enem dos Concursos' é ampliado; veja detalhes

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), ofertando 300 vagas para o cargo de analista do seguro social. A confirmação foi dada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nessa terça-feira (20).

Com a adesão, o número de órgãos participantes no processo passou de 35 para 36, e o total de vagas ofertadas subiu de 3.352 para 3.652.

CNU 2

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos diz que as 36 entidades da administração pública federal que aderiram ao CNU 2 não são as mesmas participantes da primeira edição do certame, em 2024.

No cálculo das 3,6 mil oportunidades estão incluídas as vagas para as novas carreiras transversais do Governo Federal de analista técnico de justiça e defesa, com 250 vagas, e analista técnico de desenvolvimento socioeconômico, outras 250 vagas.

A maior parte das vagas será para ocupação imediata e haverá vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados, prevê o Ministério da Gestão.

Edital em julho

O processo seletivo, no entanto, ainda está em fase de estruturação. Foi publicado no último mês de abril o termo de referência que convoca as bancas interessadas na organização do certame.

A partir da contratação da banca examinadora, o ministério estima que o edital do CNU 2 será publicado no início de julho, mesmo mês destinado às inscrições dos interessados em participar do processo de seleção.

Veja cronograma do CNU 2:

Edital e inscrições: julho de 2025;

julho de 2025; Prova objetiva: 5 de outubro de 2025;

5 de outubro de 2025; Prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro de 2025;

7 de dezembro de 2025; Resultado final: fevereiro de 2026.

