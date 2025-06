Enem 2025: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina nesta sexta-feira (27)

Termina nesta sexta-feira (27) o prazo para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 efetuarem o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85. A inscrição só será confirmada após a quitação. O boleto é gerado exclusivamente na Página do Participante, e pagamentos feitos por outros sites são inválidos.

A data limite também vale para os boletos com vencimento anterior à última prorrogação do prazo de inscrição, que inicialmente se encerraria em 11 de junho. A ampliação foi feita para garantir mais tempo aos estudantes que não conseguiram isenção.

De acordo com o edital, alunos que estão concluindo o 3º ano do ensino médio em escolas públicas neste ano são isentos da taxa.

Como pagar

A Guia de Recolhimento da União (GRU-Cobrança) pode ser paga por Pix, cartão de crédito, débito em conta ou poupança.

Também é possível realizar o pagamento por meio de aplicativos bancários, casas lotéricas ou agências físicas.

Mensagens para lembrar do fim do prazo

Para lembrar os candidatos sobre o fim do prazo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) enviou mensagens por e-mail e WhatsApp aos participantes que ainda não confirmaram o pagamento. Quem já pagou pode desconsiderar o aviso.

Quais são os dias de prova do Enem?

As provas do Enem serão aplicadas em 9 e 16 de novembro na maior parte do país. No entanto, devido à realização da COP30 em Belém (PA), os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba farão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Enem volta a valer como certificado de conclusão do ensino médio

Criado para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao fim da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A nota pode ser utilizada no Sisu, no Prouni, no Fies e também em universidades de Portugal conveniadas com o Inep.

Neste ano, o exame também volta a permitir que pessoas com mais de 18 anos utilizem a nota para obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no edital.