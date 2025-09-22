Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (22)

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (22).

Há oportunidades para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 9 mil.

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (22)

Prefeitura de Morrinhos

A Prefeitura de Morrinhos, no Interior do Ceará, abriu um concurso público com 459 vagas, distribuídas em mais de 30 áreas. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Além disso, o edital ainda conta com 260 vagas de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 4,7 mil. Já as cargas horárias podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo.

Concurso Bombeiros do Ceará

As inscrições do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram abertas na última segunda-feira (15). São ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e 80 para o cadastro de reserva.

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação, e 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros e pardos.

Interessados podem se inscrever até as 17h do dia 29 de setembro, pelo site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 210.

Podem solicitar isenção total do valor os doadores de sangue no Ceará, estudantes ou concludentes de escolas públicas, e candidatos cujas famílias tenham renda de até dois salários mínimos.

>> Veja edital completo

Estágios e outras seleções

Rede ICC Saúde

A Rede ICC Saúde está com 44 vagas em abertas para os seus programas de Residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de atuação, para admissão somente em 2026. A seleção acontece ainda neste ano, em novembro, mas o resultado só sai no dia 21 de janeiro do próximo ano.

Os interessados devem se inscrever somente pelo site do ICC. Para a Residência Médica as inscrições vão até 25 de setembro, e para os outros o prazo é maior, até 10 de outubro.

A taxa de inscrição para a modalidade médica é de R$ 350, e a da multiprofissional e uniprofissional, R$ 300.

Programa XP Future

A XP, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está com vagas abertas para o programa XP Future em Fortaleza, iniciativa que seleciona e qualifica profissionais com perfil comercial para se tornarem assessores de investimentos.

Interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro, pelo site do programa. Os candidatos serão avaliados e pré-selecionados em uma entrevista por telefone. As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas em grupos e entrevistas com profissionais da XP.

Grupo MRH

O Grupo MRH, especializado em gestão de pessoas e serviços no Nordeste, está com mais de 100 vagas de emprego e estágio abertas, entre oportunidades efetivas e temporárias. Os postos de trabalho estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri, no Interior do Estado.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se candidatar no site da empresa, onde também é possível consultar os requisitos e atividades de cada ocupação.