Rede ICC abre 44 vagas para programas de residência; veja detalhes e como se inscrever
Os residentes aprovados começam a trabalhar somente em 2026, nos hospitais da rede do Instituto do Câncer do Ceará
A Rede ICC Saúde está com 44 vagas em abertas para os seus programas de Residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de atuação, para admissão somente em 2026. A seleção acontece ainda neste ano, em novembro, mas o resultado só sai no dia 21 de janeiro do próximo ano.
Os interessados devem se inscrever somente pelo site do ICC. Para a Residência Médica as inscrições vão até 25 de setembro, e para os outros o prazo é maior, até 10 de outubro.
A taxa de inscrição para a modalidade médica é de R$ 350, e a da multiprofissional e uniprofissional, R$ 300.
Veja as vagas disponíveis da Residência Médica
- Clínica Médica: 2 (duas)
- Cirurgia Geral: 2 (duas)
- Patologia: 2 (duas)
- Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 2 (duas)
- Radioterapia: 1 (uma)
- Cancerologia Cirúrgica: 4 (quatro)
- Cancerologia Clínica: 2 (duas)
- Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 1 (uma)
- Mastologia: 2 (duas)
Cronograma
- Período de inscrições: 9/09 a 25/09/2025
- 1ª etapa – Prova escrita: 12/10/2025
- 2ª etapa – Análise curricular (Período de inserção de títulos): 27/11/2025
- Resultado definitivo da nota final: 2/12/2025
- Período de matrícula: 28 a 31/01/2026
- Início do Programa: 1º de março de 2026
Os residentes médicos terão aprendizado nos hospitais da rede do ICC no Ceará, como o Hospital Haroldo Juaçaba (HJ), em Fortaleza, um dos principais centros de tratamento oncológico em solo brasileiro, e também no Hospital São Raimundo (HSR), focado em Clínica Médica e com diversas especialidades cirúrgicas.
Veja também
Confira as vagas por especialidade nas residências multi e uniprofissional
- Enfermagem: 4 (quatro)
- Farmácia: 4 (quatro)
- Fisioterapia: 4 (quatro)
- Nutrição: 4 (quatro)
- Psicologia: 4 (quatro)
- Serviço Social: 4 (quatro)
- Física médica com ênfase em Radioterapia: 1 (uma)
- Odontologia em Oncologia: 1 (uma)
Cronograma
- Período de inscrições: 16/09 a 10/10/2025
- 1ª etapa – Prova escrita: 9/11/2025
- 2ª etapa – Análise curricular: 5/12 a 10/12/2025
- Resultado definitivo da nota final: 21/01/2026
"Por meio dos programas, os residentes terão contato com o corpo clínico e multiprofissional da Rede ICC Saúde, composto por especialistas reconhecidos no mercado, que mantêm uma constante atualização sobre as melhores práticas da medicina e da saúde. Esses preceptores e supervisores, que estão diretamente envolvidos no meio acadêmico, garantem que os residentes recebam uma formação de excelência e estejam preparados para os desafios do setor". informou o ICC.