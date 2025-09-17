Rede ICC abre 44 vagas para programas de residência; veja detalhes e como se inscrever

A Rede ICC Saúde está com 44 vagas em abertas para os seus programas de Residência Médica, Multiprofissional e Uniprofissional em diversas áreas de atuação, para admissão somente em 2026. A seleção acontece ainda neste ano, em novembro, mas o resultado só sai no dia 21 de janeiro do próximo ano.

Os interessados devem se inscrever somente pelo site do ICC. Para a Residência Médica as inscrições vão até 25 de setembro, e para os outros o prazo é maior, até 10 de outubro.

A taxa de inscrição para a modalidade médica é de R$ 350, e a da multiprofissional e uniprofissional, R$ 300.

Veja as vagas disponíveis da Residência Médica

Clínica Médica: 2 (duas)

Cirurgia Geral: 2 (duas)

Patologia: 2 (duas)

Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 2 (duas)

Radioterapia: 1 (uma)

Cancerologia Cirúrgica: 4 (quatro)

Cancerologia Clínica: 2 (duas)

Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 1 (uma)

Mastologia: 2 (duas)

Cronograma

Período de inscrições: 9/09 a 25/09/2025

1ª etapa – Prova escrita: 12/10/2025

2ª etapa – Análise curricular (Período de inserção de títulos): 27/11/2025

Resultado definitivo da nota final: 2/12/2025

Período de matrícula: 28 a 31/01/2026

Início do Programa: 1º de março de 2026

Os residentes médicos terão aprendizado nos hospitais da rede do ICC no Ceará, como o Hospital Haroldo Juaçaba (HJ), em Fortaleza, um dos principais centros de tratamento oncológico em solo brasileiro, e também no Hospital São Raimundo (HSR), focado em Clínica Médica e com diversas especialidades cirúrgicas.

Confira as vagas por especialidade nas residências multi e uniprofissional

Enfermagem: 4 (quatro)

Farmácia: 4 (quatro)

Fisioterapia: 4 (quatro)

Nutrição: 4 (quatro)

Psicologia: 4 (quatro)

Serviço Social: 4 (quatro)

Física médica com ênfase em Radioterapia: 1 (uma)

Odontologia em Oncologia: 1 (uma)

Cronograma

Período de inscrições: 16/09 a 10/10/2025

1ª etapa – Prova escrita: 9/11/2025

2ª etapa – Análise curricular: 5/12 a 10/12/2025

Resultado definitivo da nota final: 21/01/2026

"Por meio dos programas, os residentes terão contato com o corpo clínico e multiprofissional da Rede ICC Saúde, composto por especialistas reconhecidos no mercado, que mantêm uma constante atualização sobre as melhores práticas da medicina e da saúde. Esses preceptores e supervisores, que estão diretamente envolvidos no meio acadêmico, garantem que os residentes recebam uma formação de excelência e estejam preparados para os desafios do setor". informou o ICC.