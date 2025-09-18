Programa XP Future abre vagas para Fortaleza; veja como participar
O objetivo é selecionar e qualificar profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos
A XP, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, está com vagas abertas para o programa XP Future em Fortaleza, iniciativa que seleciona e qualifica profissionais com perfil comercial para se tornarem assessores de investimentos.
Podem se candidatar profissionais com 18 anos ou mais, com graduação superior completa e que tenham experiência comercial e perfil relacional.
Segundo a XP, entre os pré-requisitos estão:
- ter a cultura da empresa;
- curiosidade sobre o mundo dos investimentos;
- interesse por realizar uma transição de carreira;
- conhecimento básico sobre produtos financeiros; e atuar em outros segmentos de mercado.
Como se inscrever?
Interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro, pelo site do programa. Os candidatos serão avaliados e pré-selecionados em uma entrevista por telefone. As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas em grupos e entrevistas com profissionais da XP.
Os aprovados participarão do programa, que tem duração de 12 meses, com aulas dedicadas ao desenvolvimento do conhecimento técnico sobre o mercado e produtos financeiros, com suporte das lideranças da XP, e aperfeiçoamento comercial.
Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.