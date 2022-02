Veja os pagamentos do PIS/Pasep agendados para esta semana

O lote dos abonos salariais do PIS/Pasep referentes ao ano-base 2020 começaram a ser pagos neste mês de fevereiro. Para esta semana, estão previstos os depósitos para os trabalhadores nascidos em maio e junho do setor privado e para servidores públicos com final de inscrição 4 e 5.

O PIS é pago aos funcionários de baixa renda do setor privado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep, pago pelo Banco do Brasil é válido para servidores públicos que recebam, máximo, dois salários mínimos por mês.

Os valores podem ser sacados pelos beneficiários até o dia 29 de dezembro deste ano.

O abono do Pasep é uma espécie de 14º salário para trabalhadores de baixa renda. No máximo, trabalhador pode receber um salário mínimo, hoje em R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, é paga uma quantia proporcional ao período trabalhado.

Calendário do PIS

No caso do PIS, os trabalhadores nascidos em maio recebem o abono a partir do dia 22 de fevereiro, já os de junho recebem a partir do dia 24 de fevereiro.

Nascidos em janeiro: Recebem a partir de 08/02;

Nascidos em fevereiro: 10/02;

Nascidos em março: 15/02;

Nascidos em abril: 17/02;

Nascidos em maio: 22/02;

Nascidos em junho: 24/02;

Nascidos em julho: 15/03;

Nascidos em agosto: 17/03;

Nascidos em setembro: 22/03;

Nascidos em outubro: 24/03;

Nascidos em novembro: 29/03;

Nascidos em dezembro: 31/03;

Data final para saque: 29/12;

Calendário do Pasep

Já para o Pasep, os pagamentos são realizados a partir do dia 22 de fevereiro para servidores com final de inscrição 4, e no dia 24 de fevereiro para os com final de inscrição 5.

Final da inscrição 0-1: 15/02

Final 2-3: 17/02

Final 4: 22/02

Final 5: 24/02

Final 6: 15/03

Final 7: 17/03

Final 8: 22/03

Final 9: 24/03.

Abono salarial

O abono salarial é pago a quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2019.

É necessário ainda que o beneficiado já estivesse inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos em 2019, e com os dados atualizados pelo empregador.

O total do valor do abono salarial de 2019 ficou entre R$ 92 a R$ 1.100, proporcional à quantidade de meses trabalhados no ano.

Como consultar o benefício

Para saber se tem direito e quando e quanto vai receber do abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a carteira de trabalho digital, disponível em aplicativo para Android e iOS (Apple).