Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja o Resultado da Mega-Sena 2923 deste sábado (04/10); prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Legenda: O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5,00
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Mega-Sena pode pagar até R$ 12,0 milhões neste sábado (04/10). O concurso 2923 acontece a partir das 20h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 2923

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio, a partir das 20h.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1214 de hoje 04/10; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 59 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3504, deste sábado (04/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6844, deste sábado (04/10); prêmio é de R$ 16,7 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2923 deste sábado (04/10); prêmio é de R$ 12,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 291 de hoje 04/10; prêmio é de R$ 170,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2303 de hoje, 04/10; prêmio é de R$ 30,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1124 de hoje, 04/10; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6006, deste sábado (04/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6006, deste sábado (04/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto das aeronaves da companhia citada
Igor Pires

Lufthansa e ITA Airways preparam, enfim, terceiras bases no Brasil?

Igor Pires
04 de Outubro de 2025
Imagem que representa a ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Prédio de concreto bege com arquitetura atrás da estátua de Tiradentes, uma escultura em bronze.
Papo Carreira

Alerj lança edital com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil

Concurso conta com oportunidades nos níveis médio e superior

Ana Alice Freire*
04 de Outubro de 2025
Lote extra do abono salarial vai beneficar mais de 1,6 milhão de trabalhadores
Negócios

Lote extra do abono salarial beneficiará 1,6 milhão de trabalhadores

Consulta de inclusão no lote extra do PIS/PASEP ficará disponível a partir de 5 de outubro

Redação
04 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Na Urgência de um hospital público na Espanha

Aconteceu neste sábado na cidade de Córdoba.

Egídio Serpa
04 de Outubro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 170 milhões neste sábado (04/10); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 170 milhões o mais alto deles

Redação
04 de Outubro de 2025
vários copos de plástico cheios de cerveja.
Negócios

Medo de metanol muda hábitos em Fortaleza: cerveja cresce e caipirinha perde espaço nos bares

Ceará ainda não apresenta casos confirmados de intoxicação pela substância após consumo de bebidas alcoólicas

Letícia do Vale
04 de Outubro de 2025
Imagem de dispositor de bebidas na embaixada da cachaça, em Fortaleza
Negócios

Casos de intoxicação por metanol no Brasil fazem dobrar demanda por bebidas regionais no Ceará

Com receio de que casos cheguem ao Estado, restaurantes e clientes têm priorizado bebidas artesanais

Mariana Lemos
04 de Outubro de 2025
Foto de uma carteira de trabalho.
Victor Ximenes

Quatro em cada dez empresas do Nordeste não oferecem programas de saúde mental

Victor Ximenes
04 de Outubro de 2025
Vista parcial de entrada da obra onde seria construído um centro logístico ao lado do aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Governo cria grupo de trabalho para apurar irregularidades em obra na área do Aeroporto de Fortaleza

Prazo para apuração das denúncias é de 60 dias

Paloma Vargas
04 de Outubro de 2025
Papeletas de apostas da Loterias Caixa
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3503 e levam mais de R$ 400 mil cada

Veja detalhes do resultado

Redação
03 de Outubro de 2025
Foto aérea do Centro de Eventos do Ceará.
Negócios

Inscrições para o Siará Tech Summit 2025 e Feira do Empreendedor estão abertas

O Centro de Eventos deve receber cerca de 60 mil visitantes durante os três dias de evento

Redação
03 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6843, desta sexta-feira (03/10); prêmio é de R$ 15,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6843, desta sexta-feira (03/10); prêmio é de R$ 15,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2831 – Sorteio de sexta-feira, 03/10; Prêmio de R$ 1,0 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2831 – Sorteio de sexta-feira, 03/10; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Apostas para a Lotomania 2831 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3503, desta sexta-feira (03/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3503, desta sexta-feira (03/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2868 de hoje, sexta-feira, 03/10; prêmio é de R$ 14,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2868 de hoje, sexta-feira, 03/10; prêmio é de R$ 14,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2868 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 14,5 milhões.

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 754 - Sorteio de sexta-feira, 03/10; Prêmio de R$ 1,8 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 754 - Sorteio de sexta-feira, 03/10; Prêmio de R$ 1,8 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 754 em 03/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (03/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (03/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
03 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Por que o Brasil não é como a Espanha?

Na geografia brasileira, cabem 20 Espanhas. Mas os espanhóis têm infraestrutura de transporte rodoviário e ferroviário de Primeiro Mundo. E o Brasil patina nessa área.

Egídio Serpa
03 de Outubro de 2025
Policiais penais de Minas Gerais
Papo Carreira

Polícia Penal de MG publica edital com mais de 1 mil vagas

O concurso é voltado para homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de apicultor cearense. Ele veste EPI branco e manuseia tela com mel
Negócios

Governo do Ceará oficializa compra de 170 toneladas de mel contra tarifaço de Trump

Produto é um dos mais exportados aos EUA e deve ser escoado internamente com o tarifaço

Redação
03 de Outubro de 2025
Paulo Câmara, presidente do BNB, em entrevista à Rádio FM Verdinha 92.5. Relevância do BNB cresce em cenários de taxa básica de juros alta, analisa presidente da instituição
Victor Ximenes

Saída de Paulo Câmara do BNB pode encerrar onda de calmaria no banco

Victor Ximenes
03 de Outubro de 2025