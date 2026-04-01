A cena nacional sob a ótica de um industrial cearense

Começou o quarto mês deste 2026 que está passando na velocidade do frevo. Ontem, incentivado pela novidade que surgirá hoje no calendário gregoriano, esta coluna trocou mensagens com um vitorioso empresário da indústria do Ceará, cujos cabelos brancos emolduram sua mente brilhante e expõem, ainda, a certeza de que se trata de alguém com experiência capaz de traçar o cenário da economia e da política nacionais.

O que o senhor acha das últimas pesquisas para a presidência da República? – foi a primeira pergunta que fez a coluna. A resposta veio em dois minutos:

“A pesquisa é, como sabemos, o retrato de um momento, e neste momento o que se mostra é uma polarização entre os dois principais candidatos – o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. O primeiro tem a máquina mão, é um fenômeno popular e querido, muito querido, pela população mais pobre das cidades e dos rincões nordestinos. O segundo carrega o sobrenome do pai, que, como Lula, é outro fenômeno, mas agora impedido pela Justiça de sair de casa, onde cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Flávio não tem o carisma do pai. O quadro das pesquisas pode sofrer alguma mudança pela entrada de um terceiro candidato, Ronaldo Caiado, apoiado pelo PSD da velha raposa Gilberto Kassab, que até recentemente era secretário de Governo de Tarcísio de Freitas. Do meu ponto de vista, haverá, até outubro, pouca mudança no que estamos a ver hoje, a não ser que surja um grande evento.”

O escândalo do Banco Master pode atingir a candidatura Lula, se Daniel Vorcaro fizer a chamada delação premiada? A resposta a esta pergunta demorou mais a chegar. Meio veio nos seguintes termos:

“Só um ingênuo pode acreditar que Vorcaro fará uma delação, premiada ou não. Assim como nós, que estamos distantes de Brasília, onde tudo acontece para o bem e para o mal deste país, ele e seus caríssimos advogados já perceberam que toda a corrupção que a Polícia Federal apurou, implicando até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), caminha para o mesmo final da Operação Lava Jato, ou seja, o forno da pizzaria brasiliense. Para mim, é zero a possibilidade de Vorcaro , se vier mesmo a fazer a delação, denunciar os graúdos dos três poderes que se beneficiaram de suas fraudes e de sua pecúnia. Mesmo que os agentes da Polícia Federal disponham de provas. Entenda: as leis brasileiras foram e continuam sendo feitas por legisladores que sabem escrever códigos nas suas entrelinhas. Escritórios de advocacia, famosos ou não, competentes ou não, sabem produzir pareceres milionários que desvendam esses códigos. E esta é, também, a especialidade dos que estão na cúpula do Judiciário, predominantemente no STF, cujo linguajar juridiquês é capaz de tornar vermelho o que é azul, com o apoio da maioria do plenário da corte.”

Então, teremos, novamente, uma sentença a favor da impunidade? – quis saber a coluna. O industrial, outra vez, demorou a encaminhar sua resposta. Fê-lo, porém, na forma a seguir:

“Infelizmente, os escândalos do Banco Master e do INSS, que, neste momento, agitam o país e só parte de sua população (a outra parte é a mesma de sempre: desinformada, encantada e, incrivelmente, arrebatada), repetem o mesmo andar da carruagem que conduziu a Lava Jato à pizza do esquecimento. Assim, entendo que é baixa, baixíssima, a chance de o caso Master – que causou um prejuízo superior a R$ 50 bilhões ao Fundo Garantidor de Crédito – alcançar alguém dos três poderes da República, mesmo com toda a cobertura que sobre o caso vem fazendo a mídia. Aliás, essa cobertura é seletiva e chega a causar surpresa, pois concentrada na crítica aos ministros do STF citados na troca de mensagens de Vorcaro com sua noiva. Ela passa ao largo da clara participação do Banco Master no escândalo do INSS, como o indicaram as investigações da Polícia Federal. Na Lava Jato, o Tesouro Nacional foi ressarcido pelas empresas empreiteiras que prestavam serviço à Petrobras e à Transpetro. No caso do INSS, fomos todos nós, contribuintes, que ressarcimos os velhinhos e velhinhas aposentados e pensionistas da Previdência Social, ludibriados por uma quadrilha da qual faziam parte hierarcas do governo e dirigentes de sindicatos de trabalhadores e de associações ‘caritativas’. Os integrantes dessa quadrilha estão à solta, de acordo com a triste tradição brasileira.”

E aqui no Ceará, o que o senhor acha que acontecerá? Elmano será reeleito? Ciro Gomes tem chance? Camilo Santana poderá ser mesmo o candidato ao Palácio da Abolição, como insinua o presidente Lula?

Até o horário do fechamento desta coluna, não houve resposta, o que quer dizer que o negócio da eleição cearense é mais embaixo.

ELMANO, DE COSTAS PARA A ESQUERDA, CONFIRMA O MASTERBOI

Mesmo sendo um homem ideologicamente de esquerda, o governador Elmano de Freitas virou as costas para os protestos de alguns setores esquerdistas e oficializou ontem a decisão do seu governo de desapropriar uma área de 30 hectares na geografia do município de Iguatu para a instalação de um frigorífico industrial do grupo pernambucano Masterboi.

Em cerimônia realizada no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas reuniu cerca de 300 deputados estaduais, prefeitos da região Centro Sul do estado e empresário da agropecuária para celebrar com eles o acontecimento a que compareceram, também, sócios e diretores da Masterboi, que tem frigoríficos em Pernambuco e no Tocantins.

Por meio da imprensa, setores esquerdistas protestaram contra a construção do frigorífico do Masterboi em Iguatu, sob a alegação de que o empreendimento contribuirá para o desmatamento e para o aumento do efeito estufa, pois incentivará a pecuária, cujo rebanho bovino, por meio da flatulência, contribuirá para a emissão de gases de efeito estufa.