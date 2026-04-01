Nova unidade do ITA no Ceará conta com projetos de instalações da Plug Engenharia

A Plug Engenharia é uma empresa cearense especializada no desenvolvimento de projetos de instalações, oferecendo soluções completas e integradas para diferentes tipos de empreendimentos. Sua atuação abrange desde sistemas essenciais, como instalações elétricas, hidráulicas, gás e combate a incêndio, até soluções mais tecnológicas, como cabeamento estruturado, segurança eletrônica (CFTV) e sistemas de climatização e exaustão.

A atuação da empresa se estende por diferentes segmentos, incluindo obras públicas, empreendimentos residenciais de alto padrão, projetos comerciais e institucionais.

O portfólio reúne projetos de alta relevância, como a nova unidade do ITA no Ceará, o Plenário 13 de Maio da ALECE, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, as Promotorias de Justiça do MPCE e a Estação das Artes. No campus do ITA, a empresa foi responsável por soluções completas de instalações, atendendo às demandas específicas de ambientes laboratoriais.

Com uma equipe técnica qualificada e multidisciplinar, a Plug Engenharia atua de forma integrada no desenvolvimento de seus projetos, adotando a metodologia BIM (Building Information Modeling), garantindo maior precisão, compatibilização entre disciplinas e eficiência ao longo de todo o ciclo da obra.

A Plug Engenharia é liderada por Cleiton de Almeida Lins, responsável técnico da empresa, que possui vasta experiência no setor privado, com atuação em empreendimentos de diferentes perfis e portes.

Projetos públicos

Projetos de obras públicas passam pela análise da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP). Esses projetos devem seguir leis, normas técnicas e exigências estabelecidas pelos órgãos responsáveis. Segundo Cleiton, “isso exige da empresa uma equipe técnica, capacitada e experiente, para que a entrega seja feita dentro do menor tempo possível e evitar atrasos na obra”. Esse cenário orienta a atuação da empresa nos projetos públicos.

Destaque para a nova sede do ITA

No novo campus do ITA, primeira unidade do instituto no Nordeste, a empresa desenvolveu projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias. Também atuou nos sistemas de prevenção e combate a incêndio e na proteção contra descargas atmosféricas. O escopo inclui ainda soluções para águas pluviais, circuito fechado de televisão e controle de acesso. A Plug também foi responsável pelos sistemas de sonorização e vídeo.

Cleiton afirma que foi necessário interagir com professores do ITA para compreender as demandas dos laboratórios. “A questão dos laboratórios se diferencia de outros projetos, porque são bem específicos”, afirma. As definições técnicas consideraram as particularidades de uso desses espaços.

Serviço

Institucional: https://plugengenharia.com/

Instagram: @plugengenharia

E-mail: cleitonlins@plugengenharia.com.br

Contato (WhatsApp): (85) 98608-2437