Três cearenses na lista das 100 maiores produtoras de leite do país

Saiu a edição 2026 dos 100 maiores produtores de leite do Brasil. É um levantamento feito pelo site Milk Point em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite). Os números impressionam.

O primeiro da lista é a Fazenda São José, do agropecuarista Orostrato Olavo Silva Barbosa, do município paulista de Tapiratiba: ela produziu por dia, no ano passado, a média de 102.541 litros de leite. É só multiplicar por 365 dias.

Nesse ranking, 51% dos grandes produtores estão localizados nos estados do Sudeste, 30% nos do Sul, 12% nos do Centro Oeste e apenas 7% nos do Nordeste. Há nenhum da região Norte.

Há três fazendas leiteiras do Ceará incluídas na lista dos maiores. Vamos pela ordem:

Na trigésima sétima colocação, está a Fazenda Nova Zelândia Agropecuária, encravada na zona rural do município de Limoeiro do Norte e pertencente ao empresário Rafael Carneiro. Ela produziu, no ano passado, a média diária de 34.782 litros de leite.

Na 72ª colocação, está a Tijuca Alimentos, cuja fazenda se localiza em Beberibe. No ano passado, a Tijuca produziu, todos os dias, a média de 22.870 litros de leite.