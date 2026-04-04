Três cearenses na lista das 100 maiores produtoras de leite do país
Nova Zelândia e Flor da Serra, ambas em Limoeiro do Norte, e Tijuca Alimentos, em Beberibe, estão no ranking das grandes
Saiu a edição 2026 dos 100 maiores produtores de leite do Brasil. É um levantamento feito pelo site Milk Point em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite). Os números impressionam.
O primeiro da lista é a Fazenda São José, do agropecuarista Orostrato Olavo Silva Barbosa, do município paulista de Tapiratiba: ela produziu por dia, no ano passado, a média de 102.541 litros de leite. É só multiplicar por 365 dias.
Nesse ranking, 51% dos grandes produtores estão localizados nos estados do Sudeste, 30% nos do Sul, 12% nos do Centro Oeste e apenas 7% nos do Nordeste. Há nenhum da região Norte.
Há três fazendas leiteiras do Ceará incluídas na lista dos maiores. Vamos pela ordem:
Na trigésima sétima colocação, está a Fazenda Nova Zelândia Agropecuária, encravada na zona rural do município de Limoeiro do Norte e pertencente ao empresário Rafael Carneiro. Ela produziu, no ano passado, a média diária de 34.782 litros de leite.
Na 72ª colocação, está a Tijuca Alimentos, cuja fazenda se localiza em Beberibe. No ano passado, a Tijuca produziu, todos os dias, a média de 22.870 litros de leite.
No 74º lugar, aparece a Fazenda Flor da Serra, do empresário Luiz Girão, situada na Chapada do Apodi, cuja produção diária média foi de 22.095 litros.
Muito em breve, outros pecuaristas do Ceará passarão a fazer parte desse ranking, porque o rebanho leiteiro cearense vem passando, nos últimos anos, por um processo de transformação que, em primeiro lugar, prioriza a melhoria do rebanho graças a investimento na tecnologia da biogenética. Hoje, há fazendas que criaram e mantêm cama coletiva e sistema de compostagem para o bem-estar das vacas.
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