Carrefour compra R$ 1 bilhão em energia da Casa dos Ventos

Em um movimento que redefine a escala da descarbonização corporativa no país, o Grupo Carrefour Brasil – maior varejista do país, que reúne as bandeiras Atacadão, Carrefour e Sam’s Club a – e a Casa dos Ventos, referência em energias renováveis, anunciam um acordo de longo prazo no valor de R$ 1 bilhão.

Trata-se do maior PPA (Power Purchase Agreement ou Contrato de Compra de Energia) de autoprodução firmado por um varejista no Brasil, garantindo que 25% do consumo da companhia sejam supridos por esse modelo e posicionando o Grupo entre os líderes corporativos na agenda de transição energética.

A energia será proveniente do Complexo Fotovoltaico Paraíso, localizado no Mato Grosso do Sul. Atualmente em construção, o empreendimento terá 640 megawatts (MW) de capacidade instalada total, dos quais 240 MW serão dedicados exclusivamente às operações do Grupo Carrefour Brasil, com previsão de início em 2027 e duração de 10 anos.

“Como a energia elétrica é a segunda maior despesa operacional do Carrefour, esse acordo marca um avanço relevante na estratégia de transição energética do Grupo Carrefour Brasil. A iniciativa assegura energia limpa, renovável, previsível e competitiva para uma parcela importante do nosso consumo, reforçando nosso compromisso com a descarbonização, a eficiência operacional e a geração de valor sustentável no longo prazo para a companhia e para os nossos clientes. O projeto também contribui diretamente para o cumprimento das nossas metas públicas de operar com 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis até 2030 e atingir as metas de redução de escopos 1 e 2 em cerca de 60% até o fim da década”, como afirma Rodrigo Monteiro, gerente de Compras do Grupo Carrefour Brasil.

O modelo contratual assegura maior previsibilidade orçamentária e proteção contra volatilidades do mercado de energia, além de contribuir diretamente para a redução da pegada de carbono da companhia. A estruturação do projeto contou com a consultoria estratégica e financeira da CELA (Clean Energy LatinAmerica), assessoria especializada no setor de energia renovável.

"A parceria não é apenas uma transação comercial, é uma prova de que a transformação energética é vantajosa para empresas de qualquer setor da economia. Estamos transformando a matriz de um gigante do varejo, entregando competitividade em escala através de uma solução customizada que une baixo custo e valor ambiental positivo”, afirma Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos.

Sinergia global e local