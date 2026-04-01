Loteria Federal não terá sorteio nesta quarta (01/04); veja nova data
A extração costuma ser às quartas e aos sábados.
O concurso 6054-2 da Loteria Federal não será sorteado nesta quarta-feira (1º). De acordo com o cronograma da Caixa Econômica, a extração será no próximo sábado (4).
Como de costume, o sorteio ocorrerá às 20 horas (horário de Brasília), nos canais oficiais das Loterias Caixa.
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Como jogar na Loteria Federal
Para apostar na Loteria Federal, basta escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No ato da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.
Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.
Veja também
O prêmio é concedido a quem acertar:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal
Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.