Veja como será o funcionamento do comércio nos feriados de 19 e 25 de março no Ceará

O mês de março é marcado por dois feriados no Ceará, um no dia 19, data de São José, considerado o padroeiro do Estado, e o outro no dia 25, que celebra a Data Magna, marco histórico do fim da escravidão no Ceará. Neste ano, no entanto, os feriados caem, respectivamente, no domingo e no sábado.

Por conta disso, o funcionamento do comércio nestes dias será normal, informou a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Segundo a entidade, as lojas podem funcionar normalmente, conforme a convenção coletiva.

De acordo com Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, tradicionalmente, março é o período em que o varejo começa a aquecer as vendas, devido ao número de dias úteis de funcionamento pleno do varejo: 27.

Conforme explica o presidente, o mês de março também serve de termômetro para as vendas ao longo do primeiro semestre.

"Trata-se do início da grande quadra, que é maio com mães, junho com namorados, julho com férias e agosto com pais, além da Páscoa, que é em abril. Por isso, é tão importante que os lojistas se planejem e se preparem para a chegada dessas datas tão aguardadas pelo varejo", reforça.