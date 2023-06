Vaca mais cara do mundo, Nelore brasileira atinge quase R$ 21 milhões

A Viatina-19 FIV Mara Móveis, vaca considerada a mais cara do mundo em 2022, voltou a bater o próprio recorde mundial de preço da raça Nelore em leilão realizado na última sexta-feira (16) pela Agropecuária Casa Branca.

Segundo informações do jornal O Globo, o animal teve 1/3 de sua propriedade vendido por R$ 6,99 milhões, o que deixa o preço final da vaca em uma projeção de R$ 20,9 milhões.

O lance que tornou a vaca recordista foi feito pela Nelore HRO, uma das mais importantes selecionadoras da raça no País, e tornando o bovino a principal referência de genética da raça.

R$ 3,9 milhões em 2022

A vaca, atualmente com 53 meses de idade, já tinha feito história em maio do ano passado, quando teve 50% de sua propriedade arrematados por R$ 3,96 milhões pela Napemo, que agora divide a propriedade de Viatina-19 com a Nelore HRO.

