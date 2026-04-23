Honda Nossamoto lança campanha com 50% de desconto na 1ª parcela do consórcio

A concessionária Honda Nossamoto realiza, entre os dias 24 e 26 de abril, a segunda edição da campanha promocional “O Gerente Endoidou, de Novo!”. A expectativa da empresa é superar o desempenho do ano anterior, quando foram fechados mais de 400 negócios em três dias.

“Este ano, estamos trazendo essa segunda edição do evento, com condições ainda mais vantajosas para os clientes e temos certeza de que vamos fazer história superando o número do ano passado”, afirma Tiago Bastos, diretor operacional da empresa.

Durante o evento, as lojas funcionarão com horário estendido e estrutura ampliada de atendimento. Segundo o diretor, a estratégia inclui reforço de equipe, agendamento prévio para organização da demanda e oferta de serviços como buffet, com o objetivo de garantir conforto e reduzir o tempo de espera dos clientes.

Vantagens exclusivas

A campanha reúne condições comerciais diferenciadas. Entre elas, motocicletas com margens reduzidas, unidades à pronta entrega, emplacamento com todas as taxas inclusas e facilidades no pagamento da entrada, que pode ser parcelada no cartão de crédito.

Outro destaque é a política de cobertura de ofertas da concorrência. Conforme a concessionária, o cliente pode apresentar uma proposta comprovada para obter condições equivalentes ou superiores. “Cobrimos qualquer oferta que o cliente comprove da concorrência. Nosso objetivo é não perder nenhum negócio para ninguém”, reforça Tiago Bastos.

Condições facilitadas

No financiamento, os consumidores poderão optar por planos com entrada zero ou entrada facilitada. Já no consórcio, a empresa aposta no plano “Vrum”, que oferece condições especiais durante o evento. Clientes que adquirirem novas cotas terão 50% de desconto na primeira parcela. Para grupos em andamento, há possibilidade de parcelamento da primeira parcela em até 10 vezes no cartão de crédito.

Segundo Bastos, o diferencial do consórcio está na possibilidade de contemplação mais rápida. A concessionária fornece informações sobre a média de lances dos grupos, permitindo que o cliente faça ofertas mais competitivas e aumente as chances de antecipar a aquisição do bem.

A ação faz parte da estratégia da Honda Nossamoto para ampliar a competitividade no mercado local e fortalecer o relacionamento com os consumidores. “O mercado de motos na região segue aquecido, impulsionado pela busca por mobilidade, economia e praticidade no dia a dia. Temos observado uma demanda consistente, especialmente por modelos utilitários e de entrada, e acreditamos que o segmento continuará crescendo, acompanhando a necessidade das pessoas por soluções acessíveis de transporte”, observa Tiago Bastos.

Serviço:

Evento “O Gerente endoidou, de novo”

De 24 a 26 de Abril, nas lojas Honda Nossamoto

Endereços:

Loja Matriz

Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 4011-6666

Loja Conjunto Ceará

Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Loja Siqueira

Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 4011-6600

Loja Clarindo de Queiroz

Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Loja Caucaia

Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE

Telefone: (85) 3308-8000

Loja Pecém

Endereço: Av Antônio Brasileiro , 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Loja Baturité

Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Instagram: @nossamotohonda

Site: nossamoto.com.br