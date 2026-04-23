Honda Nossamoto lança campanha com 50% de desconto na 1ª parcela do consórcio
Entre os dias 24 e 26 de abril, concessionária oferece emplacamento com todas as taxas inclusas e facilidades no pagamento da entrada
A concessionária Honda Nossamoto realiza, entre os dias 24 e 26 de abril, a segunda edição da campanha promocional “O Gerente Endoidou, de Novo!”. A expectativa da empresa é superar o desempenho do ano anterior, quando foram fechados mais de 400 negócios em três dias.
“Este ano, estamos trazendo essa segunda edição do evento, com condições ainda mais vantajosas para os clientes e temos certeza de que vamos fazer história superando o número do ano passado”, afirma Tiago Bastos, diretor operacional da empresa.
Durante o evento, as lojas funcionarão com horário estendido e estrutura ampliada de atendimento. Segundo o diretor, a estratégia inclui reforço de equipe, agendamento prévio para organização da demanda e oferta de serviços como buffet, com o objetivo de garantir conforto e reduzir o tempo de espera dos clientes.
Vantagens exclusivas
A campanha reúne condições comerciais diferenciadas. Entre elas, motocicletas com margens reduzidas, unidades à pronta entrega, emplacamento com todas as taxas inclusas e facilidades no pagamento da entrada, que pode ser parcelada no cartão de crédito.
Outro destaque é a política de cobertura de ofertas da concorrência. Conforme a concessionária, o cliente pode apresentar uma proposta comprovada para obter condições equivalentes ou superiores. “Cobrimos qualquer oferta que o cliente comprove da concorrência. Nosso objetivo é não perder nenhum negócio para ninguém”, reforça Tiago Bastos.
Condições facilitadas
No financiamento, os consumidores poderão optar por planos com entrada zero ou entrada facilitada. Já no consórcio, a empresa aposta no plano “Vrum”, que oferece condições especiais durante o evento. Clientes que adquirirem novas cotas terão 50% de desconto na primeira parcela. Para grupos em andamento, há possibilidade de parcelamento da primeira parcela em até 10 vezes no cartão de crédito.
Segundo Bastos, o diferencial do consórcio está na possibilidade de contemplação mais rápida. A concessionária fornece informações sobre a média de lances dos grupos, permitindo que o cliente faça ofertas mais competitivas e aumente as chances de antecipar a aquisição do bem.
A ação faz parte da estratégia da Honda Nossamoto para ampliar a competitividade no mercado local e fortalecer o relacionamento com os consumidores. “O mercado de motos na região segue aquecido, impulsionado pela busca por mobilidade, economia e praticidade no dia a dia. Temos observado uma demanda consistente, especialmente por modelos utilitários e de entrada, e acreditamos que o segmento continuará crescendo, acompanhando a necessidade das pessoas por soluções acessíveis de transporte”, observa Tiago Bastos.
Serviço:
Evento “O Gerente endoidou, de novo”
De 24 a 26 de Abril, nas lojas Honda Nossamoto
Endereços:
Loja Matriz
Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666
Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600
Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000
Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro , 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br